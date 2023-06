Fedez, cosa è successo con Luis Sal: “Abbiamo avuto una discussione, ci sono rimasto male”

Cosa è successo fra Fedez e Luis Sal? Perché i due amici non sono più alla guida del podcast Muschio Selvaggio? Sono ancora amici? Dopo aver creato l'hype - Fedez in questo è un maestro - ecco le rivelazioni del rapper. Ed ecco svelato quello che in molti avevano ipotizzato: Fedez e Luis Sal hanno litigato. “Mi sarebbe piaciuto che a dare le spiegazioni fosse stato Luis Sal stesso per il rispetto di tre anni di lavoro insieme e del pubblico che ci guarda” ha iniziato.

"C’è stata una parentesi più lavorativa che divertente, ovvero la parentesi di Sanremo. Sanremo è stato un progetto voluto fortemente da me perché pensavo potesse essere utile. Lui in prima battuta non era d’accordo, poi mi ha detto ok, anche se è stata un’esperienza complicata e impegnativa. Questa parentesi è caduta in concomitanza con un momento in cui la mia salute mentale non era al top e successivamente c’è stata una discussione lavorativa in cui ho fatto notare a Luis Sal come dal mio punto di vista avessi avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto senza supporto. Una discussione animata su una questione lavorativa che ci ha portato a dire alla fine della discussione: prendiamoci qualche settimana per capire cosa fare" ha raccontato Fedez.

Ecco l'epilogo della vicenda: "Alla fine dopo una settimana di riflessione lui mi manda un messaggio e mi dice: ’Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti, non voglio più fare il podcast’. Io non l’ho presa benissimo. Ci sono rimasto male. Avevamo fondato una società qualche settimana prima e questo ha messo in piedi uno scenario complicato. Luis è ancora nella sigla perché ad oggi il podcast è ancora suo. Avevamo fatto una società al 50%".