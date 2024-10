Fedez compie 35 anni: com’è cambiata la sua vita in 365 giorni

Da compleanno a compleanno il mondo ribaltato. Oggi, martedì 15 ottobre, Fedez, al secolo Federico Lucia, spegne 35 candeline.

Esattamente un anno fa, il rapper pubblicava su Instagram le foto della festa in famiglia: lui, la moglie Chiara Ferragni e i due piccoli Leone e Vittoria. Il tutto accompagnato dalla frase: “E sono 34 anni…grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri”. Oggi sono ufficialmente 35 e in soli 356 giorni il mondo del rapper è stato completamente stravolto.

Fa quasi effetto vedere i Ferragnez, solo 12 mesi fa, nella loro versione “Mulino Bianco” sapendo tutto quello che è successo. E il declino sarebbe iniziato solo poche settimane dopo, con l’esplosione del Pandoro-Gate che, di fatto, ha incrinato in maniera irreparabile la relazione tra Chiara e Federico. Da quel momento, se possibile, l’anno di Fedez è stato ancora più movimentato: flirt, dissing, risse, ricoveri solo per citare in ordine sparso alcuni degli eventi che hanno marchiato a fuoco gli ultimi 12 mesi del rapper.

Dopo la fine della relazione con Ferragni, raccontata anche nei suoi lati più oscuri nel brano “Allucinazione Collettiva” ("Ricordi Sanremo si è tinta di nero per una vicenda di cronaca Rosa. Tu che mi butti fuori di casa e io che butto il blister del Prozac”), Fedez è stato costantemente al centro della cronaca: prima l’intervista senza filtri a Belve, poi la rissa al The Club con tanto di spedizione punitiva sotto casa del personal trainer romano Cristiano Iovino. Il tutto sempre accompagnato da continue voci (e avvistamenti) su presunti flirt con varie modelle. Poi l’estate, che ha segnato il rientro definitivo sulla scena musicale: “Sexy Shop”, “Di Caprio” (e tutto il filone di dissing con TonyEffe) e “Allucinazione Collettiva” sono tre brani che raccontano l’anno folle vissuto da Fedez. Dodici mesi che oggi si mette alle spalle ma che difficilmente dimenticherà.