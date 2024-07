Chi è Federica Lelli, nuova (presunta) fiamma di Matteo Berrettini

Roma, 3 luglio 2024 – Matteo Berrettini, tennista italiano di fama internazionale, continua a far parlare di sé non solo per le sue imprese sportive, ma anche per la sua vita privata. Recentemente, dopo la fine della relazione con Melissa Satta (oggi legata a Carlo Gussalli Beretta), diversi rumors hanno accostato Berrettini a Federica Lelli, l’influencer romana, ex fidanzata storica del cantante Ultimo.

Un selfie su Instagram di Federica Lelli e un'immagine di Matteo Berrettini impegnato nel torneo di Wimbledon

Chi è Federica Lelli?

Classe 1998, Federica Lelli, è una splendida giovane influencer e modella romana di 26 anni. Laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, da adolescente ha studiato per un periodo a Nantes, in Francia. Lelli è nota al grande pubblico principalmente per la sua relazione passata con il cantante Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, con il quale è stata legata dal 2017 al 2019. Durante quel periodo, Ultimo le ha dedicato diverse canzoni, tra cui il brano "22 settembre". Era infatti un 22 settembre quando, durante un viaggio a Londra, lei e Niccolò salirono su una ruota panoramica, un'esperienza che è rimasta nel cuore del cantante. Dopo la rottura con Ultimo, attualmente fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo la figlia di Heather Parisi da cui aspetta un bambino, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto. Dal quel momento Federica ha mantenuto un basso profilo, evitando di finire sotto i riflettori per le sue relazioni sentimentali. Tuttavia, la sua recente vicinanza a Matteo Berrettini ha riacceso l'interesse dei media su di lei.

Una storia d'amore sotto il radar

La presunta love story tra Matteo Berrettini e Federica Lelli è stata svelata dal magazine Chi, che a maggio ha confermato la frequentazione tra i due. A scatenare il gossip l’avvistamento a pranzo lo scorso marzo in un locale vicino a Ponte Milvio a Roma. Da quel momento le indiscrezioni sui due si sono moltiplicate. Nonostante le speculazioni, né Matteo né Federica hanno confermato ufficialmente il loro legame, e i due non si seguono sui social media, un possibile segnale del loro desiderio di mantenere la storia lontana dai riflettori. La coppia sembra voler godere il momento con discrezione. Ma, nonostante il riserbo, continuano a correre le voci sul tennista e l’influencer. Tra Matteo e Federica le cose procederebbe così a gonfie vele che, sempre secondo indiscrezioni diffuse da Chi, starebbero pensando ad una convivenza a Montecarlo, dove il campione vive ormai da anni.