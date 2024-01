Fare solidarietà?. Non ha prezzo

di

Pupo

Chi si occupa pubblicamente di solidarietà e volontariato lo deve fare senza percepire compensi. Sbandierare ai quattro venti la propria generosità intascando milioni di euro, non è eticamente accettabile. Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno dato un colpo letale alla loro immagine. Adesso dovranno ricominciare quasi da zero. Non mi riferisco al denaro del quale, penso, saranno pieni zeppi, ma alla credibilità e alla fiducia. Non sarà facile. Viviamo in un’epoca che, se da una parte perdona e dimentica tutto in fretta, dall’altra, quando ti colpisce, non ti dà scampo. Mi vengono in mente i politici coinvolti nelle inchieste giudiziarie di Mani Pulite.

Avete visto che fine hanno fatto?