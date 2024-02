Ewen MacIntosh, l’attore di The Office è morto all’età di 50 anni

Roma, 21 febbraio 2024 – "Divertentissimo e adorale, un talento assoluto", il tweet di Ricky Gervais, autore di The Office la serie cult britannica, alla notizia della morte Ewen MacIntosh. Noto soprattutto per il suo ruolo di Big Keith in The Office, l'attore inglese è deceduto all’età di 50 anni. “Una notizia estremamente triste”, ha sottolineato Gervais. Malato da tempo, la causa della morte non è stata confermata anche se l’amico Ed Scott ha ringraziato il personale medico e le infermiere “per l'incredibile cura e amore che hanno dimostrato nei suoi confronti, portando un sorriso alle loro giornate”.

La vita

Ewen MacIntosh, l'attore comico inglese, classe 1973, meglio conosciuto per il suo ruolo nella serie The Office di Big Keith, contabile di Wernham Hogg, che aveva un messaggio monotono nella segreteria telefonica e avrebbe preferito avere una carriera come DJ. Tra le sue scene memorabili c'erano quando mangiò un uovo allo scotch e quando si travestì da Ali G per il Red Nose Day. Macintosh è apparso anche in spettacoli come Miranda e Little Britain. Il suo ruolo più recente è stato nel 2017, interpretando Lionel nella commedia romantica britannica Alla ricerca di Fatimah.

Il ricordo

"L'abbiamo amato nel ruolo di Keith in The Office e siamo stati fortunati ad aver lavorato con lui nel corso degli anni sul canale. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile", le parole di cordoglio del canale televisivo Gold. "Potrebbe essere stato un volto familiare per milioni di persone come Keith in The Office, ma la persona che era dentro è ciò che ricorderò di più. Ewen era così pieno di empatia, gentilezza e integrità, e soprattutto era davvero un uomo buono", il ricordo dell’amico Ed Scott. “Con grande tristezza annunciamo la scomparsa del nostro amato genio della commedia Ewen MacIntosh”, il messaggio della società di produzione Just Right Management.

La serie in Italia

La serie inglese The Office creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant, convertita dagli stessi autori in una omonima produzione americana in onda sulla NBC dal 2005. La serie della BBC racconta le esilaranti avventure di un ufficio di Slough, nei dintorni di Londra, e sviluppa tematiche incentrate sulla convivenza forzata tra colleghi, tra rivalità tra i dipendenti e battaglie per l'aumento dello stipendio, con senso di umorismo puramente britannico e condito da una forte dose di cinismo. Diversi i riconoscimenti tra cui un Peabody Award nel 2006, due Screen Actors Guild Award, un Golden Globe per l'interpretazione di Steve Carell e cinque Primetime Emmy Awards, incluso uno nel 2006 per la miglior serie comedy. In Italia la serie ha avuto una storia travagliata: per le prime due stagioni è stata trasmessa da Fox, per buona parte della terza da Sky Uno, per i restanti episodi della terza e per la quarta da Joi, mentre le ultime cinque sono state distribuite per la prima volta sulla piattaforma Prime Video.