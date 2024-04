Morta Eva Evans, l’influencer della Grande Mela aveva 29 anni

Roma, 22 aprile 2024 – Addio a Eva Evans, l’influencer della Grande Mela aveva 29 anni. Conosciuta per i suoi video alla scoperta di New York City e per la serie su Prime Video ‘Club Rat’ di cui era protagonista e raccontava la storia di una ragazza-influencer nella città che non dorme mai.

L’annuncio della morte improvvisa è stato dato dalla sorella di Evans. “La nostra famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, gentile e ilare Eva, la mia bellissima sorella, è morta”, ha scritto in un post Instagram, Lila Joy. “Dopo 24 ore mi trovo ancora in un ciclo costante di rifiuto e accettazione, quindi so quanto sarà difficile elaborare questa notizia – prosegue il messaggio della sorella –. Terremo una celebrazione martedì 23 aprile e vorremmo estendere l’invito a tutti quelli che hanno amato Eva”. La 29enne era seguita da circa 30mila fan su Instagram, ma il vero seguito lo aveva raggiunto su TikTok con oltre 300mila follower grazie ai suoi video sulla vita di una 20enne a New York che ha fatto sognare migliaia di ragazze e ragazzi. Al momento le cause della morte non sono state rese pubbliche dalla famiglia. Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia che stanno girando sul web in queste ore, tra cui quello dell’attrice Julia Fox: “Era una star di TikTok e un’icona di New York. L’ho sempre vista come una sorella minore. Era così giovane e aveva ancora così tanto da fare”, scrive Fox. La notizia della morte della Evans arriva ad appena una settimana dalla scomparsa di un’altra nota influencer della Grande Mela, Kyle Marisa Roth, che aveva 36 anni.