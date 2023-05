Mae Muller, chi è la cantante che rappresenta il Regno Unito all’Eurovision e dove l’abbiamo già vista

Mae Muller è la portabandiera del Regno Unito all'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. Una manifestazione nella quale la cantautrice britannica gioca di fatto in casa. Nonostante l'ultima edizione sia stata vinta dall'Ucraina con la Kalush Orchestra e il brano 'Stefania', infatti, a causa della guerra fra Ucraina e Russia l'Eurovision Song Contest 2023 è stato organizzato dall'Inghilterra. Il pubblico di casa, quindi, farà senza dubbio il tifo per Mae Muller.

Chi è Mae Muller?

La cantautrice 26enne è un volto già noto al grande pubblico. Quando aveva dieci anni, infatti, Mae Muller è apparsa nel videoclip del brano 'Grace Kelly' di Mika. Un'esperienza che è stata senza dubbio di buonissimo auspicio, visto che oggi la cantautrice britannica ha la possibilità di rappresentare il proprio Paese nella manifestazione musicale più seguita d'Europa. La speranza ora è che la sua carriera possa finalmente decollare, visto che dal 2018 - anno del primo brano 'Close' - a oggi Mae Muller ha pubblicato un solo album in studio. Diciotto singoli e tre Ep, ma di album in studio soltanto uno. Non si può dire che le sue canzoni, però, non siano apprezzate: su Spotify ha una media di oltre 7 milioni di ascolti mensili. Il suo è un pop decisamente ritmato e a tratti anche dance. Quali canzoni bisogna ascoltare per capire meglio lo stile di Mae Muller? Sicuramente ‘Feel this good’, ‘Better days, ‘American psycho’ e ‘I wrote a song’, brano che la cantautrice porta all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool.

Il testo di 'I wrote a song

Oh, yeah Ooh When you said you were leaving To work on your mental health You didn't mention the cheating, yeah You kept that one to yourself I got so mad was gonna Cuss you out outside your house For everyone to see Wanted to trash your Benz Tell all your friends How cruel you were to me (to me, to me) Instead I wrote a song 'Bout how you did me wrong I could've cried at home And spent the night alone Instead I wrote a song I feel much better now Me and my girls are out And we all sing along Instead I wrote a song Da-da-da-da-da-I Da-da-da-da-da-I (woo-woo) Da-da-da-da-da-I Instead I wrote a song Da-da-da-da-da-I Da-da-da-da-da-I (woo-woo) Da-da-da-da-da-I Instead I wrote a song I kept my cool and composure My mother would be so proud I was ready for a sentence, baby Instead, I wrote it all down Oh, I was gonna Cuss you out outside your house For everyone to see Wanted to trash your Benz Tell all your friends How cruel you were to me (to me, to me) Instead I wrote a song 'Bout how you did me wrong I could've cried at home And spent the night alone Instead I wrote a song I feel much better now Me and my girls are out And we all sing along Instead I wrote a song Da-da-da-da-da-I Da-da-da-da-da-I (woo-woo) Da-da-da-da-da-I Instead I wrote a song Da-da-da-da-da-I Da-da-da-da-da-I (woo-woo) Da-da-da-da-da-I Instead I wrote a song Let's celebrate, dance it away I thought my heart would break Instead I wrote a song 'Bout how you did me wrong I could've cried at home And spent the night alone Instead I wrote a song I feel much better now Me and my girls are out And we all sing along Instead I wrote a song

La traduzione di 'I wrote a song'

‘Ho scritto una canzone’

Oh, sì Ooh Quando hai detto che mi mollavi Per concentrarti sulla tua salute mentale Non hai menzionato il tradimento, già Quello te lo sei tenuto per te Mi sono arrabbiata così tanto che volevo Insultarti, fuori da casa tua In bella vista per tutti Volevo distruggere la tua macchina, dire a tutti i tuoi amici Quanto crudele sei stato con me (Con me, con me) Invece ho scritto una canzone Sul torto che mi hai fatto Potrei aver pianto a casa E passato la notte da sola Invece ho scritto una canzone Ora mi sento molto meglio Io e le mie ragazze siamo uscite E cantiamo tutte insieme Invece ho scritto una canzone Da-da-da-da-da-I Da-da-da-da-da-I (Woo-woo) Da-da-da-da-da-I (Ugh) Invece ho scritto una canzone Da-da-da-da-da-I Da-da-da-da-da-I (Woo-woo) Da-da-da-da-da-I (Ugh) Invece ho scritto una canzone Ho mantenuto la calma e il sangue freddo (Sì, sì) Mia madre sarebbe così orgogliosa (Mia madre sarebbe così orgogliosa) Ero pronta per una frase, tesoro (Ah, ah-ah-ah) Invece ho scritto tutto quanto Oh, volevo Insultarti, fuori da casa tua In bella vista per tutti (Per tutti) Volevo distruggere la tua macchina, dire a tutti i tuoi amici Quanto crudele sei stato con me (Con me, con me) Invece ho scritto una canzone Sul torto che mi hai fatto Potrei aver pianto a casa E passato la notte da sola Invece ho scritto una canzone Ora mi sento molto meglio Io e le mie ragazze siamo uscite E cantiamo tutte insieme Invece ho scritto una canzone Da-da-da-da-da-I Da-da-da-da-da-I (Woo-woo) Da-da-da-da-da-I (Ugh) Invece ho scritto una canzone Da-da-da-da-da-I Da-da-da-da-da-I (Woo-woo) Da-da-da-da-da-I (Ugh) Invece ho scritto una canzone Guardami negli occhi, si sente bene, si sente viva Non chiamare il mio cellulare stasera, stasera, stasera Dico la verità, mi sono gasata a dire al mondo proprio quel che hai fatto Ora sto meglio, ho bruciato i ponti Alzo il bicchiere, prendo un sorso Festeggiamo Balliamo e balliamo Pensavo che il mio cuore si sarebbe spezzato Invece ho scritto una canzone Sul torto che mi hai fatto Potrei aver pianto a casa E passato la notte da sola Invece ho scritto una canzone Ora mi sento molto meglio Io e le mie ragazze siamo uscite E cantiamo tutte insieme Invece ho scritto una canzone