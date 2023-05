Eurovision, Tvorchi rappresenta l’Ucraina

Il duo Tvorchi rappresenta l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2023. Quando si parla di Ucraina ed Eurovision non si può non pensare alla Kalush Orchestra e a quel brano, 'Stefania’, che ha sbancato l'edizione del 2022. La band ucraina ha ottenuto un grande successo nell'immediato - oltre 47 milioni di ascolti in streaming su Spotify per il brano vincitore dell'Eurovision Song Contest 2022 di Torino -, ma poi la notorietà è andata un po' scemando. Basti pensare che il nuovo singolo 'Ushme Uturbe' fino ad oggi ha registrato meno di 500mila ascolti su Spotify.

Quest'anno tocca al duo Tvorchi tenere alto il nome dell'Ucraina che, al netto del conflitto con la Russia che quindi ha reso impossibile organizzare la manifestazione "in casa", sono di fatto i padroni di casa dell'Eurovision Song Contest 2023.

Tvorchi, chi sono i componenti del duo ucraino

Andrij Huculjak, ucraino, e Jeffery Kenny, nigeriano, insieme formano il duo Tvorchi. Che è in attività dal 2017 e negli ultimi sei anni ha pubblicato quattro album in studio - 'The Parts', 'Disco Lights', '13 Waves' e 'Road' - e un Ep dal titolo 'Hits'. In mezzo una lunga serie di singoli, fra cui nel 2022 'Vymkny telefon', 'Heart of steel' - che è la canzone che i Tvorchi portano all'Eurovision Song Contest di Liverpool - e 'Hidden code'. Il loro è un genere dance pop elettronico, tanto che il duo ha realizzato anche un remix dance proprio di 'Heart of steel'. Brano che di fatto è la punta di diamante della produzione dei Tvorchi fino a questo momento.

Di cosa parla 'Heart of steel'

La canzone di Tvorchi racconta di quanto sia necessario a volte passare oltre e non curarsi di quello che gli altri dicono. Ma, anzi, tirare dritto e dire quello che si pensa. Una sorta di "Non ti curar di loro, ma guarda e passa" di dantesca memoria.

Il testo di 'Heart of steel’

Sometimes gotta let it go Sometimes gotta look away Sometimes you just gotta know When to stick your middle finger up in the air I cannot explain Tell you how I feel Life is just a game And I'm playing for the win Don't be scared to say just what you think 'Cause no matter how bad, someone's listening Don't care what you say Don't care how you feel Get out of my way 'Cause I got a heart of steel Ooh-ooh-ooh (Don't care what you say) Ooh-ooh-ooh (Or how you feel) Ooh-ooh-ooh (Oh, I got a heart of steel, oh-oh) You just like to act a fool Tryna get in my head like When I turn on my headlights I can see right through you Tryna get a reaction I just hit the action move You know I can never lose You like the attention too This has nеver been about you Don't be scared to say just what you think 'Cause no matter how bad, someone's listening Don't care what you say Don't care how you feel Get out of my way 'Cause I got a heart of steel Ooh-ooh-ooh (Don't care what you say) Ooh-ooh-ooh (Or how you feel) Ooh-ooh-ooh (Oh, I got a heart of steel, oh-oh) Ooh-ooh-ooh (Don't care what you say) Ooh-ooh-ooh (Or how you feel) Ooh-ooh-ooh (Oh, I got a heart of steel, oh-oh)

La traduzione di 'Heart of steel'

‘Cuore d'acciaio’ A volte bisogna lascare andare A volte bisogna guardare oltre A volte devi solo sapere Quando alzare il tuo dito medio in alto Non riesco a spiegare Ti dico come mi sento La vita è solo un gioco E sto giocando per la vittoria Non aver paura di dire solo quello che pensi Perché non importa quanto non sia bello, qualcuno ti ascolterà Non mi importa di quello che dici Non mi importa di come ti senti Esci dalla mia vista Perché ho un cuore d'acciaio (Non mi importa di quello che dici O di come ti senti Oh, Ho un cuore d'acciaio...) Deve solo piacerti atteggiare come un pazzo Cercando di entrare nella mia mente come Quando accendo i miei fari Posso vedere attraverso di te Cercando di avere una reazione Colpisco solo la mossa d'azione Sai che non posso mai perdere Anche a te piace l'attenzione Questo non ti ha mai riguardato Non aver paura di dire solo quello che pensi Perché non importa quanto non sia bello, qualcuno ti ascolterà Non mi importa di quello che dici Non mi importa di come ti senti Esci dalla mia vista Perché ho un cuore d'acciaio (Non mi importa di quello che dici O di come ti senti Oh, Ho un cuore d'acciaio Non mi importa di quello che dici O di come ti senti Oh, Ho un cuore d'acciaio Oh oh...)