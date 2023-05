Loreen nella bufera, accuse di plagio a Tatoo: perché la vittoria all’Eurovision non è a rischio

Roma, 14 maggio 2023 - Più che una canzone, un patchwork: piovono accuse di plagio su quella "Tattoo" della svedese Loreen che ha trionfato sabato sera agli Eurovision 2023, ospitati da Liverpool in "gemellaggio" con l'Ucraina che avrebbe dovuto ospitare la manifestazione, in quanto vincitrice dello scorso anno, ma impossibilitata a farlo per la guerra ancora in corso.

La cantante svedese Loreen, vincitrice dell'Eurovision

La beffa (o l'omaggio?): ci sarebbe anche un brano ucraino tra quelli plagiati (citati?) da "Tattoo", ovvero "V Plenu" di Mika Newton, cantante 37enne di Burstyn. Non solo, in "Tattoo" risuonerebbero echi (più che espliciti) degli Abba ("The Winner Takes it All") nonché con "Flying Free" di Pont Aeri ( Marc Escudero e Ruben Moreno, Spagna, anni '90) . Sulla ricerca delle tessere del puzzle musicale che arrivano a comporre "Tattoo" si è scatenato, di fatto, un tormentone social. Tra i tanti "plagiati" ci sarebbe anche il nostro Nek, con ‘Fatti avanti amore’, brano con cui arrivò secondo a Sanremo nel 2015.

Le regole dell’Eurovision

Tanto rumore per nulla, però: a differenza del Festival di Sanremo, l'Eurovision Song Contest non ha regole che inficino la partecipazione o la vittoria di un brano nel caso in cui risulti plagiato. Insomma: il secondo microfono ci cristallo resterà saldamente tra le unghie della treentanovenne Loreen, già trionfatrice dell'Eurovision 2012. Se plagio, citazione, omaggio o quel che è, è stato, sarà una questione che si risolverà semmai in altre sedi. Ma non in quella dell'Esc.