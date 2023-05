Lord of the Lost, chi è la band metal tedesca sul palco dell’Eurovision 2023

La Germania si presenta all'Eurovision Song Contest 2023 con una band metal che più metal non si può ovvero i Lord of The Lost, sul palco di Liverpool con la canzone 'Blood & glitter'. Il che già fa sensazione, visto che sentire pronunciare il termine 'glitter' da un omone sulla scena truccato in maniera diavolesca comunque l'attenzione un po' l'attira. Chi sono i Lord of The Lost? La band metal - anzi, in realtà più gothic che metal - tedesca è nata nel 2007 da Chris Harms e dai suoi amici. I Lord of The Lost sono una delle compagini dell'Eurovision Song Contest 2023 con il maggior numero di album pubblicati: sette album in studio, quattro live, sette Ep e un numero impressionante di singoli. Oltre a tre dvd. La voce, chitarra e violoncello Chris Harms, il bassiste Class Grenayde, il pianista, percussionista e chitarrista Gared Dirge, il chitarrista Pi Stoffers e il percussionista Niklas Kahl si sono dati da fare in questi anni. Portando in giro per l'Europa un rock duro, ma anche molto aperto alle contaminazioni artistiche.

Il testo di 'Blood & glitter'

Blood and glitter, sweet and bitter We're so happy we could die Blood and glitter What we are is but a choice A promise to ourselves We are free to break and change Never forget? Let it go This or that? No need to know Whether above or below We are all from the same blood Blood and glitter, sweet and bitter We're so happy we could die Blood and glitter, sweet and bitter We're so happy we could die Blood and glitter, saint and sinner We do fall before we rise Now go, go, let your blood flow, flow With broken wings, we learn to fly We are blood and glitter Keep your head up in the clouds With two feet on the ground Life's too fast so make it count Never forget? Let it go This or that? No need to know Whether above or below We are all from the same blood Blood and glitter, sweet and bitter We're so happy we could die Blood and glitter, saint and sinner We do fall before we rise Now go, go, (let your blood) flow, flow With broken wings, we learn to fly We are blood and glitter Go, go, let your blood flow, flow Blood and glitter Go, go, let your blood flow Blood and glitter, sweet and bitter We're so happy we could die Blood and glitter, sweet and bitter We're so happy we could die Blood and glitter, saint and sinner We do fall before we rise Now go, go, let your blood flow, flow With broken wings, we learn to fly We are blood and glitter Blood and glitter

La traduzione di 'Blood & glitter'

'Sangue e lustrini' Sangue e lustrini Dolce e amaro Siamo così felici che potremmo morire

Sangue e lustrini

Quello che siamo è solo una scelta Una promessa a noi stessi Siamo liberi di rompere e cambiare

Non dimenticare mai? Lascia perdere Questo o quello? Non c’è bisogno di sapere Se sopra o sotto Siamo tutti dello stesso sangue

Sangue e lustrini Dolce e amaro Siamo così felici che potremmo morire

Sangue e lustrini Dolce e amaro Siamo così felici che potremmo morire

Sangue e lustrini Santo e peccatore Cadiamo prima di risorgere

Ora vai, vai Lascia che il tuo sangue scorra, scorra Con le ali spezzate, impareremo a volare Siamo sangue e lustrini

Tieni la testa tra le nuvole Con due piedi per terra La vita è troppo veloce, quindi falla fruttare

Non dimenticare mai? Lascia perdere Questo o quello? Non c’è bisogno di sapere Se sopra o sotto Siamo tutti dello stesso sangue

Sangue e lustrini Dolce e amaro Siamo così felici che potremmo morire

Sangue e lustrini Santo e peccatore Cadiamo prima di risorgere

Ora vai, vai Lascia che il tuo sangue scorra, scorra Con le ali spezzate, impareremo a volare Siamo sangue e lustrini

Lascia che il tuo sangue scorra Sangue e lustrini Lascia che il tuo sangue scorra

Sangue e lustrini Dolce e amaro Siamo così felici che potremmo morire

Sangue e lustrini Dolce e amaro Siamo così felici che potremmo morire

Sangue e lustrini Santo e peccatore Cadiamo prima di risorgere

Ora vai, vai Lascia che il tuo sangue scorra, scorra Con le ali spezzate, impareremo a volare Siamo sangue e lustrini Sangue e lustrini