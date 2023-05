Chi è Blanca Paloma, cantante della Spagna che ha suscitato polemiche all’Eurovision 2023

La partecipazione di Blanca Paloma all'Eurovision Song Contest 2023 per la Spagna ha già suscitato polemiche. In realtà è il commento di Mara Maionchi sulla sua esibizione ad aver suscitato un vespaio: "Questa urla sempre" ha sottolineato l'opinionista italiana, bissando le polemiche che l'anno scorso aveva suscitato Cristiano Malgioglio parlando della spagnola Chanel come di un "discount di Jennifer Lopez". Insomma, fra Italia e Spagna all'Eurovision Song Contest i rapporti non sembrano essere spesso idilliaci.

Chi è Paloma

La canzone 'Eaea' che Blanca Paloma porta sul palco di Liverpool è in piena tradizione spagnola, visto che ricorda da molto vicino atmosfere gitane e da flamenco. E infatti è proprio questo il genere della 34enne nata nella Comunità Valenciana: indie pop e nuevo flamenco. La particolarità di Blanca Paloma è che ha esordito soltanto due anni fa nel mondo della musica: a fine 2021 ha lanciato il singolo d'esordio 'Secreto de agua'. E ha subito avuto un buon riscontro di pubblico. Poi sono arrivati 'Nina de fuego', 'Eaea' e 'Plumas de nacar'.

Il testo di 'Eaea'

Ya, ea Ya, eaea (¡ole!) Ay, ven a mí, niño mío, ya Ay, ven a mí, niño mío Duerme a mi vera Que en mi pecho hay abrigo Abriguito pa tus pena' Ya, eaea, ya, ea, ea Ya, eaea, ya, ea, ea Ya, eaea, ya, ea, ea Lagrimitas del Nilo, noches en vela Mi niño, cuando me muera Que me entierren en la Luna Y toa' las noches te vea Y toa' las noches te vea Y toa' las noches te vea Toa' las noches meno una (¡ole!) Ay, ven a mí, niño mío, ay, niño mío, chiquito mío Chiquito de mis amores Que en la noche me iluminan Tus ojos soles Ya, eaea, ya, ea, ea Ya, eaea, ya, ea, ea Ya, eaea, ya, ea, ea (¡sí, sí, sí, sí!) Lagrimitas del Nilo, noches en vela Mi niño, cuando me muera Que me entierren en la Luna Y toa' las noches te vea Y toa' las noches te vea ¡Y toa' las noches te vea! ¡Vamos allá, la Blanca Paloma! Mi niño, cuando me muera Que me entierren en la Luna Y toa' las noches te vea Toa' las noche' meno una Ya, eaea, ya, ea, ea Ya, eaea, ya, ea, ea Lagrimitas del Nilo, noches en vela (¡sí, sí, sí, sí!) Ya, eaea, ya, ea, ea (¡eh!) Ya, eaea, ya, ea, ea Ya, eaea, ya, ea, ea

La traduzione di 'Eaea'

Ya la ea ea… Oh vieni da me figlio mio (ah ah ah) Oh vieni da me figlio mio Addormentati al mio fianco Il mio petto (seno) sarà il tuo rifugio Che ti proteggerà da tutti i tuoi dolori Ya ea ea ya ea ea Ya ea ea ya ea ea Ya ea ea ya ea ea Lacrimucce del fiume Nilo Notti insonne Figliuolo mio, quando morirò, lascia che mi seppelliscano sulla luna Vorrei guardarti tutte le notti Vorrei guardarti tutte le notti Vorrei guardarti tutte le notti Tutte le notti tranne una Oh vieni da me figlio mio Oh figlio mio, bambino mio Bambino dei miei amori Vorrei che i tuoi occhi solari Mi illuminassero di notte Ya ea ea ya ea ea Ya ea ea ya ea ea Ya ea ea ya ea ea Lacrimucce del fiume Nilo Notti insonne Figliuolo mio, quando morirò, lascia che mi seppelliscano sulla luna Vorrei guardarti tutte le notti Vorrei guardarti tutte le notti Vorrei guardarti tutte le notti (Vai, vai, Blanca Paloma!) Figliuolo mio, quando morirò, lascia che mi seppelliscano sulla luna Vorrei guardarti tutte le notti Vorrei guardarti tutte le notti Vorrei guardarti tutte le notti Tutte le notti tranne una Ya ea ea ya ea ea Ya ea ea ya ea ea Ya ea ea ya ea ea Lacrimucce del fiume Nilo Notti insonne Ya ea ea ya ea ea Ya ea ea ya ea ea Ya ea ea ya ea ea