Ermal Meta diventa padre. “Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate”

Roma, 24 aprile 2024 – Ermal Meta ha già il cuore di papà quando condivide un dolcissimo messaggio alla sua futura figlia. “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate”, firmato “la tua mamma e il tuo papà”.

Emal Meta ha rotto la sua proverbiale riservatezza per un’occasione davvero importante. L’annuncio è stato inondato da centinaia di messaggi di auguri ai prossimi neo-genitori. Poco si sa della mamma della piccola, ma il cantante è legato da alcuni anni a Chiara Sturdà, milanese 34enne che lavora nel mondo del marketing per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Lei ed Ermal avevano ufficializzato il loro legame durate i duri mesi del lockdown.