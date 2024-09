I trent'anni di ‘E.R medici in prima linea’: che fine hanno fatto i protagonisti

Era il 19 settembre 1994 quando, sulla NBC, andò in onda la prima puntata di E.R., serie medical drama trasmessa in America fino al 2 aprile 2009 per un totale di 331 episodi in 15 stagioni. In Italia è arrivata due anni dopo, nel 1996, su Rai 2, ottenendo un ottimo riscontro anche nel nostro Paese. Al centro della trama la vita del pronto soccorso del Cook County General Hospital che era una versione romanzata del vero Cook County Hospital, a Chicago. Le storie vedono i vari problemi critici professionali, etici e personali che si ritrovano a dover gestire i protagonisti, medici, infermieri e personale del reparto E.R.. Sono passati 30 anni dall’esordio di questa serie diventata cult negli anni. Oggi, nel 2024, che fine hanno fatto i protagonisti?

Che fine hanno fatto i protagonisti di E.R. Medici in prima linea?

Citare E.R. senza pensare a George Clooney è impossibile. Interpretava il personaggio di Doug Ross ed è rimasto nel cast fisso fino alla quinta stagione. Poi è ritornato come guest star nella sesta e nella quindicesima stagione, quella che ne ha segnato la fine.

Come ben noto a tutti, la carriera dell’attore è esplosa grazie alla partecipazione alla serie tv e, negli anni, ha recitato in pellicole di grande successo da “Ocean’s Eleven” fino alle più impegnate “The Midnight Sky”. Inoltre, parallelamente, è stato anche regista da “Confessioni di una mente pericolosa” fino al recente “Erano ragazzi in barca”. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo alcune relazioni importanti (come quella con Elisabetta Canalis) si è spostato con l'avvocatessa Amal Alamuddin ed è diventato padre di due gemelli.

Protagonista principale della serie era Anthony Edwards, nei panni di Mark Greene. Dopo il successo di E.R. è apparso in vari film e serie televisive come Top Gun, Zodiac, Gotcha!, Un agente segreto e Designated Survivor. Ha anche un record sfortunato che vi segnaliamo: nel 2010 è apparso nel film “Motherhood” (con protagonista Uma Thurman), che ha stabilito un traguardo per il più grande flop nella storia del cinema britannico incassando 88 sterline su 11 biglietti venduti nel weekend di apertura.

Dopo un lungo matrimonio conclusosi, a 59 anni se ne è andato con Mare Winningham, 62 anni e si sono uniti in una intima cerimonia con un loro amico a officiare.

Sherry Stringfield, invece, era Susan Lewis nel cast. È anche nota per i suoi ruoli fissi in NYPD Blue e nella soap Sentieri. Dopo aver lasciato la serie nel 1996 ha insegnato un corso di analisi di sceneggiature ed è stata impegnata nella direzione di numerose opere teatrali. Ha interpretato ruoli in film come 54 (1998) e Autumn in New York (2000). Si è sposata con il giornalista Larry E. Joseph nell'ottobre 1998 e hanno avuto due figli, Stringfield e Joseph, Si sono separati nel gennaio 2006 dopo sette anni di matrimonio.

Noah Wyle interpretava John Carter. Dopo la sua esperienza nella serie tv ha recitato in altri film come Donnie Darko e in altri programmi tv come Friends. Nel 1999 ha vestito i panni di Steve Jobs, fondatore e CEO della Apple, nel film I pirati di Silicon Valley. Si è sposato con Sara Wells nel giugno 2014 in California e hanno avuto una figlia, Frances Harper Wyle, nata il 22 giugno 2015.