Enzo Fusco di FGF Industry: Blauer conquista il mondo della moda con qualità e innovazione

"Il mercato è strano ma la politica di qualità premia. Come pure l’attenzione massima verso i clienti". Così Enzo Fusco presidente di FGF Industry che guida insieme alla sua famiglia e che ha in Blauer il suo marchio ’stellare’. Nelle campagne padovane c’è il quartier generale del lavoro di Fusco in un costante impegno tra creatività e innovazione per concepire prodotti con l’anima military e streetstyle che hanno pochi confronti nel mondo della moda per coerenza di prodotto e tensione estrema a performance e design.

"Siamo in piena campagna vendite e le cose vanno bene – spiega Fusco – e in questi giorni saremo al 60% del budget. La nostra politica di qualità, prezzo e servizio ci sta premiando. Perché il rispetto per il cliente premia. E lo abbiamo visto subito dopo il Covid: è stato apprezzato il nostro sostegno durante la pandemia. E ancora oggi: non abbiamo outlet, solo uno spaccio aziendale qui in Veneto, siamo rispettosi del lavoro dei negozianti".

E Blauer vola coi suoi grandi classici come il piumino con onda di cui oggi vanno pazzi molti ragazzini. "Su dieci adolescenti sei indossano questo nostro piumino – racconta Fusco con soddisfazione – è un capo contagioso, un continuativo che intriga le generazioni che ora lo vogliono solo in bianco o nero e lo cercano nei nostri negozi diretti di Cortina, Padova, Milano, Roma, Verona, Genova, Torino come nei sette negozi in franchising e nel 2 in Repubblica Ceca. Poi nei punti vendita che sono 1500 in Italia e nel mondo".

Qualità e giusta capillarità sul territorio per Enzo Fusco che in Italia, confessa, di dover "dire spesso di ’no’ a nuovi clienti per non inflazionare il mercato". Ora l’imprenditore punta all’internazionalizzazione di Blauer perché "c’è tutto un mondo da esplorare", e a capovolgere nel giro di due anni i numeri delle vendite portandoli dai valori attuali del 65% in Italia e 35% all’estero all’esatto opposto (65% estero e 35% Italia).

La vera sfida oltre ai teenager sono le donne alle quali vanno attenzioni stilistiche, come quelle per i capi in vera pelle, byker e bomber identici a quelli della polizia americana che da sempre ispira Blauer. Che ha rinnovato per questo inverno 2025 tutto il parco piumini, con tessuti rinnovati di lana e nylon, raso leggero al femminile e il tessuto Nuvola ultralight con interno al 100% di piuma. Tutti prodotti che consentono a Blauer e al Gruppo di chiudere il bilancio di questo anno con soddisfazione, con 78 miliardi di fatturato ai quali si aggiungono 12 miliardi di scarpe (molte sneaker), stabilizzando la performance come quella del 2023.

In collezione per il prossimo inverno ci sono la B. Department, una celebrazione della versatilità, che unisce estetica streetwear e militare. Poi la B. Urban Police che rappresenta un incontro perfetto tra heritage e innovazione. Ispirata alle uniformi della polizia americana, questa linea mescola l’estetica del passato con un design urbano contemporaneo, la B. Essential che è il vero cuore del brand, ispirata all’abbigliamento da viaggio e pensata per il flaneur moderno, cittadino del mondo. Ultima, ma non ultima, la linea B. Project, dedicata al panorama maschile, che rappresenta l’apice dell’innovazione tecnica. Con un design futuristico, B. Project è pensata per chi vive la città con un approccio dinamico e alla ricerca funzionalità.