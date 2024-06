Chi è la creativa e influencer Enrica Mannari

“Scrivo, disegno, immagino”. Così Enrica Mannari si descrive, con poche ed essenziali definizioni, sul suo sito ufficiale. L’artista è una delle figure più interessanti e dalle varie sfumature con condivisioni spesso via social e diverse collaborazioni con società e marchi famosi. Scopriamo insieme di cosa si occupa e qualche curiosità sulla sua vita.

Chi è l’artista e influencer Enrica Mannari

Sempre sul suo sito web, accanto ad uno scatto che la raffigura accanto ad una scritta al led che recita “Memento mori”, Enrica Mannari riassume la sua professione con queste parole: “Ciao e benvenut*! Sono Enrica Mannari, artista e creativa, vivo in Toscana. Sul mare. Condivido la mia arte quotidianamente su Instagram. Sono l’autrice di libri sul cambiamento e l’ascolto interiore attraverso la creatività. Collaboro con molti brand attraverso immagini e parole” Il suo slogan e il suo motto sono racchiusi dalla frase “Vivi una vita che ti somiglia”. Su Instagram a seguirla sono ben 197.000 persone e punta sempre ad una continua ricerca interiore, invitando i suoi followers a seguire il cambiamento.

Sul suo profilo ufficiale condivide frasi motivazionali e di ispirazione quotidiana, insieme a consigli e passaggi chiave. Ad esempio indica “5 cose da ripetere a te stessa quando sei sopraffatta” (tra queste vi riportiamo “Mi do il permesso di non essere tutto per tutti”) oppure “50 cose che non sono terapia ma sono terapeutiche”. Enrica Mannari affronta diversi temi, dall’oracolo motivazionale a quello che ha imparato sull’amore. Proprio su questo sentimento, ha scritto “L’amore è in una tazza di té. Nel sole che ti scalda. Negli uccellini che ti cantano una canzone. È quando parli per ore con la tua migliore amica. È quando ti guardi allo specchio e sorridi. È nelle risate degli sconosciuti. È ovunque se desideri vederlo”. Nata nel 1980, ha lavorato come designer e art director per ben quindici anni. A partire dal 2017 ha deciso di spostarsi e vivere vicino al mare, in Toscana. Da allora è artista e illustratrice, collabora con grandi brand. La community che la segue via social, oltre ad essere molto attiva e partecipativa, è stata soprannominata dall’autrice come “le mannare”. Negli anni, Enrica Mannari ha pubblicato anche diversi libri. Vi segnaliamo, ad esempio, “Qualcuno ha il cuore…” uscito nel 2019. Questa la sinossi del volume: “L’amore può avere tante forme… e il cuore, quante forme ha? Un piccolo libro illustrato per riscoprire, con leggerezza e ironia, tutte le dimensioni, le sfumature e le facce delle nostre emozioni”. L’anno seguente, nel 2020, ha visto la luce “Manuale illustrato della felicità”. Viene raffigurato come un percorso illustrato per porsi domande, darsi risposte e vivere più felici. L’autrice si chiede: “Quante volte abbiamo provato a definire la parola “felicità”? Eppure continua a sembrarci sfuggente e inafferrabile come un miraggio. E se invece fosse un cammino, o una scalata, da percorrere un passo dopo l’altro?” Si parte dalle azioni quotidiane che vengono sottolineato ed evidenziate nel loro potere rivoluzionale, come primi passi da cui partire e prendere ispirazione per puntare alla propria – personale – sensazione di appagamento e felicità.