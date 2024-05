Enologia di qualità ed eccellenze gastronomiche insieme nella nuova campagna di promozione. Ecco il progetto ‘Food Brand Marche’: protagonisti i consorzi e le denominazioni

Dopo un Vinitaly di grandi soddisfazioni per il sistema vino marchigiana prende vigore la nuova campagna di comunicazione per ’Food Brand Marche’ (www.foodbrandmarche.it) con l’associazione guidata da Alberto Mazzoni impegnata in molteplici eventi anche nel contesto di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. "Pesaro 2024 – spiega Mazzoni – ha avviato il processo di valorizzazione della nostra cultura, del nostro cibo e del nostro vino, affidandoci la responsabilità della gestione dell’enogastronomia. Questo rappresenta per noi una grande soddisfazione, poiché siamo l’unico ente riconosciuto a livello regionale e nazionale in grado di rappresentare tutti i prodotti certificati a livello comunitario in un’unica vetrina, al fine di farli conoscere, apprezzare e contribuire a migliorare il reddito di tutte le aziende marchigiane operanti in questo settore".

Le Marche sempre più destinazione legata al buon mangiare e buon bere.

"Al Vinitaly abbiamo presentato una nuova ’visual identity’ per rappresentare una struttura regionale, da Ascoli Piceno a Pesaro, che celebra i 34 prodotti certificati e la forza degli 8 consorzi di tutela, l’enoturismo e il distretto del cibo. Abbiamo racchiuso tutto il buono e il bello delle Marche in un’unica cornice. Il cibo è cultura, il vino è cultura, i nostri territori sono cultura, la nostra accoglienza è cultura, i nostri teatri sono cultura, i nostri borghi sono cultura".

Il meglio del wine & food in una regione dove quasi sempre dominano i campanili. Oppure no?

"C’è un sistema marchigiano che si muove a 360 gradi all’unisono perché è il solo brand che possiamo portare nel mondo. Dobbiamo superare tutti i campanilismi rimasti, ma fortunatamente non sono molti. La Regione condivide questo progetto. Ne abbiamo discusso sia con l’assessore Antonini che con il presidente Acquaroli. L’obiettivo è presentare le Marche mostrando il meglio delle nostre eccellenze in Italia, in Europa e nel resto del Mondo".

L’enogastronomia di qualità – otto consorzi Dop e Igp, 34 prodotti certificati rappresentati, oltre 3000 imprese agricole, circa 750 milioni di euro di fatturato – il distretto del bio e il vino di qualità sono tutt’uno con l’immagine della Regione…

"La campagna di ’Food Brand Marche’ esprime esteticamente le eccellenze marchigiane, un universo coeso dove cibo e vino abbracciano mare, storia, arte, borghi, cultura e dove nulla nasce dal caso: sullo sfondo, il colore paglierino riporta al colore del grano, della pasta, del formaggio, persino il titolo, in verde, richiama i toni delle colline, coltivate con passione, delle viti e degli ulivi. Sotto il brand vi sono diverse filiere regionali, il complesso mondo del biologico, i presidi Slow Food, le produzioni certificate Dop e Igt e l’enologia con i Consorzi di tutela".

E con il turismo?

"I progetti dell’enoturismo nelle Marche sono tutti proiettati nel futuro. L’obiettivo è quello di promuovere in maniera integrata l’enogastronomia, il turismo e la cultura del territorio marchigiano".

FBM si propone non solo in Italia, ma all’estero.

"Per gli appuntamenti fieristici più importanti è stato studiato un ’modello’ di presentazione del sistema che richiama il contenitore ’Food Brand Marche’ definendo uno stand espositivo unico che sia utilizzato in tutti gli eventi e che sia in grado, con una certa modularità, di accogliere i prodotti da promuovere senza tralasciare le singole aziende con i loro marchi. Così facendo abbiamo creato un’organizzazione del sistema e una forte opportunità di riduzione dei costi andando a utilizzare per un lungo tempo e per più eventi uno stand standardizzato e modulare a seconda delle esigenze".