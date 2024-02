Chi è Emma Stone, la star di ‘Povere Creature!’

In uno dei film del momento, ‘Povere Creature!’ Emma Stone interpreta la protagonista Bella Baxter, risultato di una sperimentazione scientifica. A riportarla in vita, dopo la sua morte, e a utilizzarla per l’esperimento è il dottor Godwin Baxter. Bella vive come fosse la prima volta e vuole scoprire il mondo.

Origini

Emma Stone, tra i vip nati nel 1988, è originaria dell’Arizona. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo molto presto. Era una bambina quando si è trasferita a Los Angeles con la madre per prendere parte ai primi provini. Da piccola ha partecipato ad alcuni musical. Ha debuttato nella commedia ‘Suxbad’ di Greg Mottola.

Cinema

Dopo i due film di ‘Amazing Spider-Man’, la Stone ha cominciato a lavorare con registi acclamati come Allen e Crowe. Ha ottenuto la sua prima nomination all'Oscar per il suo ruolo da non protagonista nel film vincitore del miglior film del 2014 di Alejandro González Iñárritu ‘Birdman’. Tempo due anni, e l’attrice ha vinto la sua statuetta d’oro come migliore attrice per la sua interpretazione in ‘La La Land’, nel 2016, accanto a Ryan Gosling. Negli ultimi anni abbiamo visto la Stone anche in pellicole come ‘La battaglia dei sessi’ (2017) ‘La favorita’ (2018) ‘Zombieland - Doppio colpo’ (2019) ‘Crudelia’ (2021) Ovviamente, oltre a queste, va considerato anche l’ultimo successo di ‘Povere creature!’, attualmente nelle sale italiane, per la regia di Yorgos Lanthimos. Serie tv Emma Stone ha partecipato anche ad alcune serie e mini-serie televisive: ‘Medium’ ‘Malcolm (Malcolm in the Middle)’ ‘Lucky Louie’ ‘Drive’ ‘30 Rock’ ‘Carly’ ‘Maniac’ ‘The Curse’

Vita privata

- A 20 anni, sul set di ‘Easy Girl’, l’attrice ha scoperto di soffrire di asma. - È stata fidanzata quattro anni, dal 2011 al 2015, con Andrew Garfield, che ha lavorato con lei ai due film di ‘Amazing Spider-Man’. - Nel 2017 ha cominciato a frequentare il regista e sceneggiatore Dave McCary. - I due si sono fidanzati ufficialmente nel 2019 e si sono poi sposati nel 2020. - A ridosso della primavera 2021 è nata la prima figlia di Emma Stone, Louise Jean. - La madre Krista è sopravvissuta a un cancro al seno. - Emma è stata spesso in prima linea nelle campagne di sensibilizzazione sulla malattia e sulla prevenzione anche per l’esperienza diretta che ha avuto sua mamma. - Quando la mamma ha superato il peggio, la figlia si è tatuata due zampe di uccellino con riferimento alla canzone preferita di Krista, ‘Blackbird’. - Nel 2017 è risultata l’attrice più pagata al mondo, con più di 26 milioni di dollari di entrate (dati ‘Forbes’).