Emma Stone e Lanthimos: arriva il nuovo film

Dopo La favorita e Povere creature!, Emma Stone e Yorgos Lanthimos tornano insieme in Kinds of Kindness, girato a New Orleans alla fine del 2022 e in uscita al cinema il 21 giugno. L’attrice, che con Povere creature! ha appena vinto il suo 2° Oscar, sarà affiancata da Willem Dafoe e Margaret Qualley. Lanthimos ha scritto la sceneggiatura con Efthimis Filippou, suo storico collaboratore (Alps, The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro e Dogtooth).