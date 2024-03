Elodie e Iannone, gli scatti hot in piscina incendiano il web

Elodie e Andrea Iannone fanno sempre discutere. Periodicamente tornano le voci sulla presunta fine delle loro storia d'amore tanto che nessuno dei due ha più interesse a smentirle. La cantante, fra le regine assolute del pop italiano, e il motociclista non amano smentire, ma amano provocare.

E quale occasione migliore del secondo posto nella gara di Superbike del Gran Premio di Catalogna conquistato da lui per festeggiare e far parlare di sè? L'evidenza di "creare scalpore" è data dalla decisione di Elodie di pubblicare gli scatti del festeggiamento e di Andrea Iannone di condividerli sui social network.

Scatti bollenti che ritraggono la cantante e il motociclista in atteggiamenti intimi e affettuosi in piscina e poi sulla spiaggia. La particolarità e che in piscina i due sono abbracciati ed evidentemente nudi.

Proprio questo aspetto ha suscitato alcune critiche da parte di alcuni utenti del web. C'è, infatti, chi ha posto alcuni dubbi in merito alla necessità di pubblicare in rete scatti così privati lasciando da parte la privacy che spesso i personaggi noti invocano a gran voce. Scatti intimi che, però, evidentemente la coppia non voleva rimanessero del tutto privati.

Che queste foto possano rappresentare in parte anche una replica a chi vorrebbe la coppia in crisi?