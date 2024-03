Elio e le storie tese, il nuovo tour estivo nei teatri italiani

‘Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo’ è lo spettacolo di Elio e le storie tese che ha già al suo attivo 40 date sold out. Dopo il successo del 2023, anche per l’estate 2024 sono previsti alcuni appuntamenti dello show diretto da Giorgio Gallione.

Lo show

All’inizio di ‘Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo’ va in scena una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan della storica band Elio e le storie tese. Alla fine il pubblico viene rassicurato: tutto è stato fatto in diretta, senza campionamenti e senza autotune, ma in modo genuino e autentico, con il metodo artigianale del “fatto in casa”. Un’esibizione tra il sacro e il profano, quella di Elio e le Storie Tese, in cui i componenti del gruppo appaiono sul palco vestiti di bianco e si cimentano nelle loro hit più popolari del loro repertorio.

Date

Per il prossimo tour di Elio e le storie tese ci sono già alcune date definite, comunicate da poco. Ecco il programma attuale: 26 giugno Villa Ada nell’ambito di Villa Ada Festival – Roma 29 giugno Bologna – Sequoie Music Park 30 giugno Teatro Romano, nell’ambito di Rumors Festival – Verona 6 luglio Parco Della Certosa Reale, nell’ambito di Flowers Festival – Collegno (TO) 8 luglio Piazza Duomo nell’ambito di Pistoia Blues Festival – Pistoia 12 luglio Piazza Grande – Palmanova (UD) 13 luglio Stadio San Vigilio, nell’ambito di Mattorosso Music Festival – Montebelluna (TV) 20 luglio Piazza Matteotti, nell’ambito di Moonland Festival – Sarzana (SP) 24 luglio Belvedere di San Leucio – Caserta 26 luglio Villa Peripato nell’ambito di Iod Festival – Taranto 27 luglio Palazzo Marchesale – Melpignano (LE) 30 luglio Area Spettacoli Istituto Salesiano, nell’ambito di Rocce Rosse Festival – Lanusei (NU) 31 luglio Anfiteatro Ivan Graziani, nell’ambito di Festival Abbabula – Alghero (SS)

La band

- Il gruppo Elio e le Storie Tese si è formato nel 1980 per iniziativa di Stefano Belisari, conosciuto per l’appunto come Elio. - I membri della band sono: lo stesso Stefano Belisari, Elio (dal 1980) Sergio Conforti, Rocco Tanica (dal 1982) Davide Luca Civaschi, Cesareo (dal 1983) Nicola Fasani, Faso (dal 1986) Christian Meyer (dal 1990) Antonello Aguzzi, Jantoman (dal 1999). Si ricorda anche il compianto Paolo Panigada, Feiez, scomparso nel 1998. - Il grande pubblico ha scoperto la band – già nota da tempo nell’ambito del cabaret milanese e nei circuiti indipendenti – a partire dal 1996 con la partecipazione a Sanremo della band e il suo secondo posto con ‘La terra dei cachi’. - Tra le storiche trasmissioni a cui gli Elii hanno preso parte ci sono state ‘Mai dire gol’ e ‘Zelig’. - Nel 2013 hanno avuto successo a Sanremo con ‘La canzone mononota’, che è arrivata seconda (Premio della Critica Mia Martini, Premio per il miglior arrangiamento, Premio della Sala Stampa, Web, Radio e Tv). - Nell’autunno 2017 hanno annunciato il loro scioglimento. - Nel 2018 hanno partecipato per la terza volta a Sanremo con il brano ‘Arrivedorci’. - Nello stesso anno, Elio e le Storie Tese ha ricevuto l’ambrogino d’oro. - Nell’estate 2023 la band ha ripreso a esibirsi dal vivo.