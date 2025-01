Eleonora Preziosi: chi è la (presunta) nuova fidanzata di Marco Borriello

La presunta nuova fiamma dell'ex calciatore Marco Borriello sarebbe Eleonora Preziosi, figlia di Enrico Preziosi, noto imprenditore e fondatore dell'azienda “Giochi Preziosi”, nonché ex presidente del Genoa. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre passeggiavano per le strade di Milano, tra sorrisi, atteggiamenti complici e gesti affettuosi. Un incontro che ha subito acceso i riflettori, facendo ipotizzare che tra di loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Un legame di lunga data

Eleonora e Marco si conoscono da anni, fin dai tempi in cui Borriello giocava con il Genoa in Serie A , durante la presidenza di Enrico Preziosi. Nonostante il passare degli anni, Marco e l'ex patron rossoblù hanno mantenuto un ottimo rapporto, che avrebbe favorito l'avvicinamento tra l'ex calciatore e la giovane imprenditrice. Una storia che sembra avere radici solide e una sintonia costruita nel tempo.

Chi è Eleonora Preziosi

Imprenditrice di successo con l'azienda “Giochi Preziosi”, fondata appunto dal padre Enrico. Eleonora è nata dal secondo matrimonio del padre, quello con Raffaella Lupi, con cui l'imprenditore è legato da trent'anni. Eleonora è l'unica figlia che Enrico Preziosi ha avuto dall'attuale compagna Raffaella, l'ex presidente del Genoa ha avuto altri tre figli con la precedente moglie, Paola, Fabrizio e Matteo.

Doppia laurea

Dopo aver conseguito il diploma di laurea in 'Scienze linguistiche e letterature straniere' con lode, Eleonora si è laureata, per la seconda volta, lo scorso luglio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano specializzandosi in ''Comunicazione per le imprese, i media e le organizzazioni complesse”. Attualmente è capo del reparto social della "Giochi Preziosi" e gestisce il progetto "Canta Tu", con il quale gira per piazze e città improvvisando karaoke con i passanti, le foto poi finiscono tutte su Instagram. Su LinkedIn Eleonora si definisce “creativa, empatica e sognatrice” . Parlando di sé spiega: “Amo pensare fuori dagli schemi e guardare il mondo con occhi sempre nuovi, curiosi ed attenti. Credo nel sacrificio e nella determinazione, nel coraggio e nell'importanza di mettere passione in tutto ciò che faccio. Instancabile studiosa delle lingue straniere, mi affascina l'arte della comunicazione in tutte le sue declinazioni e sfaccettature”.

Complicità e tenerezza