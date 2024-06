Educare i giovani attraverso lo sport. Un campus per calciatori

Dopo il successo della scorsa edizione torna il ’Sg soccer summer camp’, il campus estivo internazionale calcistico che si terrà dal 30 giugno al 12 luglio a Domodossola. Il camp è organizzato da Ivan Squillaci, maestro di tecnica calcistica e mental coach.

Le attività proposte permettono di lavorare sia sull’aspetto fisico, sia su quello mentale e personale, usufruendo di metodi innovativi e garantendo la massima esperienza al giocatore, il tutto sempre divertendosi.

Il campus ha registrato negli anni adesioni di giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.

"In campo – come nella vita – per raggiungere gli obiettivi non sono fondamentali soltanto le abilità, ma anche l’atteggiamento mentale – spiega Squillaci – . Vogliamo formare atleti realizzati e sicuri delle loro capacità, non soltanto nel mondo calcistico, ma in qualsiasi ambito della sfera personale e sociale. IAl centro poniamo pertanto sempre la crescita individuale, cercando di migliorare ogni singolo giorno per portare più valore alla nostra vita e a quella altrui".