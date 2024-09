Morto accoltellato Eduardo Xol di ‘Extreme Make Over: Home Edition’

Dramma nel mondo della tv internazionale: è morto accoltellato a 58 anni Eduardo Xol, volto particolarmente noto per il programma ‘Extreme makeover: home edition’. La trasmissione, della quale era stata realizzata anche una versione italiana che ha avuto talmente poco successo da essere rimasta un unicum della tv nostrana, era diventata molto famosa anche fra il pubblico italiano.

“Sposta quel bus, sposta quel bus” è sempre stato il refrain che ha caratterizzato il programma, di cui Eduardo Xol era diventato nel corso degli anni un volto particolarmente noto per il suo ruolo di designer.

"Siamo distrutti per la tragica morte del nostro amato Eduardo Xol. Sappiamo che la sua gentilezza ha toccato la vita di molti e chiediamo che questa venga ricambiata. Vorremmo che la nostra privacy venga rispettata" è stato il commovente messaggio lasciato dalla sua famiglia sui social network.

Eduardo Xol aveva 58 anni ed è stato ucciso a coltellate. A colpirlo sarebbe stato il socio in affari Richard Joseph Gonzales. Il designer non è morto sul colpo: dopo essere stato gravemente ferito è riuscito a chiamare la polizia di Palm Springs. Gli agenti sono rapidamente arrivati sul posto e l’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale. Dove tuttavia non c’è stato purtroppo niente da fare: le ferite erano troppo profonde e gravi e quindi Eduardo Xol è morto poco dopo.