Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ora convivono

Una delle coppie delle ultime edizioni del ‘Grande Fratello Vip’ più simpatiche agli occhi del pubblico è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Entrambi hanno due sorelle famose: rispettivamente, Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia. I due sono andati da poco a convivere, dopoché il loro rapporto sembrava scricchiolare… ma per fortuna sarebbe stata solo una parentesi momentanea.

L’amore

Edoardo e Micol si sono conosciuti nella settima edizione del reality show di Canale 5 e hanno mostrato subito una certa sintonia e vicinanza. Il loro amore, poi, si è sviluppato dopo la fine del reality. Anche sui social i due si mostravano affiatati e uniti. Qualche tempo fa, però, si erano diffuse alcune voci su una loro presunta crisi. C’era anche chi diceva che Micol ed Edoardo sarebbero stati concorrenti della prossima edizione di ‘Temptation Island’. In realtà una notizia è arrivata, e a quanto pare smentirebbe le malelingue: i due, infatti, sono andati a convivere, inaugurando così un nuovo capitolo della loro storia.

Micol Incorvaia

Sui social Micol è una influencer con una community dedicata soprattutto a moda e tendenze. In tasca ha anche un diploma conseguito allo IED di Milano. Anche sua sorella Clizia ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’, nella quarta edizione del reality (in cui ha conosciuto Paolo Ciavarro). Prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà, Micol si era già fatta conoscere come ospite e opinionista nei salotti televisivi. In passato ha avuto un flirt anche con un altro famoso Edoardo, Donnamaria, che ha ritrovato al ‘GF Vip’. Ma all’epoca Donnamaria era impegnato con Antonella Fiordelisi. E Micol ha scoperto un feeling speciale con Tavassi.

Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi, videomaker, ha circa nove anni più di Micol (lui classe 1984, lei 1993). Insieme alla sorella Guendalina ha partecipato all’‘Isola dei Famosi 16’ prima di entrare al ‘GF Vip’ nel 2021. All’‘Isola’ stava andando forte. Era arrivato a un soffio dalla finale quando ha dovuto abbandonare il reality a causa di un infortunio. La prima volta che si è visto in tv risale al 2011. All’epoca Guendalina era concorrente del ‘GF’ ed Edoardo era entrato in diretta per avere un confronto con un altro concorrente, Pietro Titone.

In passato, per qualche mese, Tavassi ha frequentato l'attrice, comica ed ex allieva di ‘Amici’ Diana Del Bufalo. In precedenza è stato fidanzato con una donna di nome Lucia, con la quale, stando a quanto si apprende su alcune testate, aveva mantenuto buoni rapporti sia personali che lavorativi. Ama i videogame e i manga.