Chi è Edoardo Mapelli Mozzi, il marito di Beatrice di York

Una delle coppie royal più in vista è quella formata da Beatrice di York, 35 anni, e Edoardo Mapelli Mozzi, che ha da poco compiuto 39 anni a novembre. Tre anni e mezzo fa la primogenita del principe Andrea, duca di York, e dell’ex moglie Sarah Ferguson, ha sposato l’immobiliarista di origini italiane. In base a quanto è trapelato, i due si sono conosciuti anni fa tramite amici di famiglia. Il loro è stato un fidanzamento lampo: la proposta nuziale, con tanto di anello di diamanti, è arrivata all’incirca un anno dopo l’inizio della loro storia.

Origini

Mapelli Mozzi è figlio del conte Alex Mapelli Mozzi, ex campione di sci olimpico italiano, e di Nikki Williams-Ellis, a capo di un grosso studio di architettura. I Mapelli Mozzi discendono da un'antica dinastia delle valli bergamasche. La formazione giovanile di Edoardo è avvenuta comunque nel Regno Unito, in scuole prestigiose come l’Eton College, dove hanno studiato anche i principi William e Harry, cugini di Beatrice di York, e l'Edinburgh University. Il percorso professionale di Edoardo Mapelli Mozzi si è concentrato principalmente nel settore immobiliare britannico, nell’ambito di progetti di ristrutturazione e sviluppo immobiliare di lusso. Il nobile e top manager è stato coinvolto in varie attività filantropiche ed è anche noto per il suo impegno sociale e il supporto a diverse cause.

Vita privata

Edoardo Mapelli Mozzi ha sposato Beatrice di York il 17 luglio 2020 in una cerimonia intima a Windsor, con pochissimi invitati. Solo successivamente è stata data la notizia delle loro nozze e sono state mostrate alcune foto. Eravamo all’indomani del primo lockdown, ancora nel pieno delle restrizioni dovute alla pandemia. Ma era anche esploso da poco lo scandalo legato al padre di Beatrice, a causa delle sue connessioni con il miliardario Jeffrey Epstein, morto per apparente suicidio, in carcere, nell’estate del 2019, condannato per una serie di abusi sessuali su minori.

Alla fine del 2019 Andrea, finito nel mirino dei media per le sue costanti frequentazioni con Epstein e le feste a luci rosse e illecite, stando ad alcune testimoni, organizzate dal miliardario nelle sue dimore, aveva rilasciato un’intervista disastrosa alla BBC che doveva essere un’operazione per riabilitare il suo nome e invece si è trasformata in un boomerang, danneggiando ulteriormente la sua immagine.

Quindi i toni sobri e dimessi scelti da Beatrice e dal suo sposo, secondo molti, hanno a che fare anche con le vicende del padre. Nel maggio 2021 la principessa e l’immobiliarista hanno dato la notizia della gravidanza di Beatrice. Il 18 settembre 2021 è nata Sienna Elizabeth. Nel 2016 Edoardo era già diventato padre di Christian Woolf, detto Wolfie, avuto dalla precedente compagna, la designer Dara Huang, sua partner dal 2015 al 2018.

