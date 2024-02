Ecco il Drago Skeleton. Due varianti d’autore

Dalla sua prima apparizione nel 1957, l’Hamilton Ventura si è imposto per il suo design futuristico e innovativo. Con l’arrivo dell’Anno del Drago, il Ventura si presenta sotto una nuova veste audace grazie a un quadrante scheletrato a forma di drago. Il Ventura Dragon Skeleton è disponibile in due varianti dal forte impatto visivo. La prima ha una cassa con rivestimento in pvd oro rosa e un quadrante scheletrato nero. La seconda variante è rivestita in pvd nero che evidenzia gli occhi rossi del drago.