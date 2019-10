Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend di Halloween, 1-3 novembre. A seguire ci sono anche le uscite del 24 ottobre, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 17 (si può ancora vedere, per esempio, 'Maleficent: signora del male').

DOCTOR SLEEP (dal 31 ottobre)

Regia: Mike Flanagan / Cast: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Carl Lumbly



Anni dopo gli eventi narrati nel film 'Shining', Dan Torrance è ormai adulto e incontra per caso una ragazzina dotata di poteri simili al suo: dovrà difenderla dai membri di un culto che la vogliono utilizzare per restare immortali. 'Doctor Sleep' è il sequel del film di Stanley Kubrick e l'adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King. Si tratta di un horror più contemplativo rispetto all'originale, che la critica internazionale ha salutato senza infamia e senza lode.







TERMINATOR - DESTINO OSCURO (dal 31 ottobre)

Regia: Tim Miller / Cast: Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis



Un potente terminator fatto di metallo liquido torna indietro nel tempo per uccidere una ragazza: a cercare di fermarlo ci sono Sarah Connor, l'originale T-800 e una guerriera cibernetica giunta dal futuro. 'Terminator - Destino oscuro' è un sequel diretto del secondo film della saga ed è stato accolto positivamente, ma senza entusiasmi, dalla critica.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.









LA FAMIGLIA ADDAMS (dal 31 ottobre)

Regia: Greg Tiernan e Conrad Vernon



Avendo un gusto gotico-horror decisamente fuori dal comune, la famiglia Addams scopre che il contatto con il mondo esterno è più complesso di quanto ipotizzato. 'La famiglia Addams' è una commedia d'animazione che ripulisce un po' la satira della fonte originale, ma che, soprattutto a chi non la conosce, regala momenti divertenti.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.









IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO (dal 31 ottobre)

Regia: Alessandro Siani / Cast: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito



Lo squattrinato impresario di un teatrino di avanspettacolo in rovina riceve inaspettatamente la tutela legale di due bambini, uno dei quali dotato di un sorprendente potere di telecinesi. 'Il giorno più bello del mondo' è una commedia sognante nella quale Siani la fa da mattatore, talvolta esagerando, ma riuscendo comunque a divertire.







L'UOMO DEL LABIRINTO (dal 31 ottobre)

Regia: Donato Carrisi / Cast: Toni Servillo, Dustin Hoffman, Valentina Bellè



Samantha viene rapita da uno sconosciuto quando ha tredici anni. Quindici anni più tardi riesce a liberarsi, ma è in uno stato psicologico alterato, che complica il tentativo di rintracciare il suo carceriere. 'L'uomo del labirinto' è la seconda regia dello scrittore Donato Carrisi, che ancora una volta adatta un proprio romanzo: il passaggio da un media all'altro è più sicuro rispetto all'esordio, ma non tanto da guadagnare il plauso convinto della critica.









L'ETÀ GIOVANE (dal 31 ottobre)

Regia: Jean-Pierre e Luc Dardenne / Cast: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou



Un adolescente belga abbraccia l'integralismo musulmano e pianifica di uccidere la propria insegnante. 'L'età giovane' tocca un argomento delicatissimo e di enorme attualità, che i fratelli Dardenne affrontano con il loro consueto sguardo attento e chirurgico, pur non riuscendo a evitare alcuni inciampi. Il film ha vinto il premio per la migliore regia al Festival di Cannes 2019.









TUTTO IL MIO FOLLE AMORE (dal 24 ottobre)

Regia: Gabriele Salvatores / Cast: Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono



Un musicista dall'animo randagio incontra il figlio sedicenne che non ha mai conosciuto: l'imprevisto viaggio insieme alimenta un profondo cambiamento esistenziale, non solo per i due ma anche per l'ex compagna e il padre adottivo del ragazzo. 'Tutto il mio folle amore' è un film agrodolce che paga una sceneggiatura un po' grossolana, ma è impreziosito dal cast e dall'empatia umana di Salvatores.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.









DOWNTON ABBEY (dal 24 ottobre)

Regia: Michael Engler / Cast: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Maggie Smith



Yorkshire, anno 1927. Quando re Giorgio V annuncia l'intenzione di soggiornare presso la magione della famiglia Crawley, la quieta routine di casa viene messa in subbuglio. 'Downton Abbey' è un sequel dell'omonima serie TV e porta su grande schermo l'originale miscela di umorismo e perfidia british: pubblico e critica esteri hanno risposto positivamente.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.









SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK (dal 24 ottobre)

Regia: André Øvredal / Cast: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush



Un gruppo di adolescenti esplora una casa abbandonata e che si dice sia posseduta da un fantasma. I ragazzi trovano un libro di racconti e presto scoprono che quelle storie horror stanno entrando nella vita reale. 'Scary Stories to Tell in the Dark' è un film di paura che non inventa nulla di nuovo, però non si adagia sugli allori ed è stato accolto bene all'estero.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.









FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI (dal 24 ottobre)

Regia: Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin / Cast: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien



La prima notte di nozze di una sposa assume contorni sinistri quando gli eccentrici e ricchissimi suoceri la costringono a partecipare a un gioco potenzialmente mortale. 'Finché morte non ci separi' è un horror dall'efficace umorismo nero e dall'ottima tenuta narrativa, tanto da guadagnare sul campo il plauso della critica internazionale.









VICINO ALL'ORIZZONTE (dal 24 ottobre)

Regia: Tim Trachte / Cast: Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort



Jessica ha 18 anni e una vita semplice e serena. Poi incontra Danny, che è bello e affascinante e nasconde un doloroso segreto: la loro storia d'amore le cambierà la vita. 'Vicino all'orizzonte' è l'adattamento del romanzo in cui la scrittrice Jessica Koch ha raccontato una storia vera vissuta in prima persona. Gli ingredienti per gli amanti del genere romantico ci sono tutti.









SOLE (dal 24 ottobre)

Regia: Carlo Sironi / Cast: Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi



Ermanno è un ragazzo allo sbando che campa di espedienti, Lena porta in grembo una bambina destinata allo zio e alla zia di Ermanno, che non possono avere figli: fra i due giovani si insinua progressivamente la tenerezza. 'Sole' è il primo lungometraggio per il regista Carlo Sironi, classe 1983: un film dall'evidente ambizione autoriale, che ha qualche pecca ma testimonia anche una bella mano dietro la cinepresa.









