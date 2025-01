Diventare padre dopo i 50 anni: il caso di 10 vip

Esiste un’età giusta per diventare genitori? È un quesito che da sempre gli essere umani si pongono, con la risposta che spesso risente della sensibilità propria di ogni individuo. Certo, guardando a quanto avviene spesso nel mondo delle celebrità, la risposta potrebbe sembrare scontata: no, non esiste un’età giusta, o limite, per diventare genitori. Se si guarda soprattutto alla sfera dei papà, sono molti i vip che hanno avuto dei figli anche molto avanti negli anni. Se, come dice il National Center for Family and Marriage Research, l’età media in cui un uomo diventa padre è compresa tra i 27 e i 30 anni, le celebrità spesso hanno più che raddoppiato questo range, arrivando anche a fare figli intorno agli ottanta anni. Ecco, dunque, 10 vip diventati padri dopo i 50 anni.

Al Pacino, padre a 83 anni

Essere padre richiede energie e forza, motivo per cui avere figli quando si è più giovani può sicuramente avere i propri vantaggi. Non la pensa così, evidentemente, l’attore di Hollywood Al Pacino che ha avuto il suo ultimo discendente alla veneranda età di 83 anni con la fidanzata 29enne Noor Alfallah. La nascita c’è stata nell’estate del 2023, con il neonato che porta a quattro il numero complessivo dei figli dell’attore. La più grande è Julie Marie, di 33 anni, avuta con l’ex fidanzata Jan Tarrant, seguita dalla coppia di gemelli 22enni Anton e Olivia avuti con Beverly D'Angelo.

Robert De Niro, settimo figlio a 79 anni

Sarà per l’amicizia che li lega da tempo, ma anche Robert De Niro come Al Pacino ha avuto l’ultimo figlio (il settimo) molto avanti negli anni, a 79 per l’esattezza. In questo caso il divario di età tra i figli è molto più ampio però, in quanto la primogenita di De Niro (Drena) aveva 51 anni alla nascita dell’ultimo fratello arrivato. Gli altri figli dell’attore sono Raphael, 46 anni, avuto, come nel caso di Drena, con la prima moglie Diahnne Abbott, i gemelli 27enni Aaron e Julian condivisi con l'ex fidanzata Toukie Smith, Elliot, 25 anni, ed Helen, 11 anni, avuti con l'ex moglie Grace Hightower.

Mick Jagger, papà rockstar a 73 anni

Allontanandoci per un attimo del mondo del cinema approdiamo in quello della musica, con il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger che è diventato padre per l’ultima volta all'età di 73 anni. Si tratta dell’ottavo figlio per la rockstar avuto, in questo caso, con la fidanzata Melanie Hamrick nel 2016. Gli altri figli di Mick Jagger sono Karis, 52 anni, Jade, 51 anni, Georgia May, 31 anni, Elizabeth, 39 anni, James, 37 anni, Gabriel, 25 anni, Lucas, 24 anni. A questi si aggiungono i suoi 5 nipoti e il bisnipote nato nel maggio 2014.

Richard Gere, padre a 70 anni

Il ciuffo bianco più famoso del mondo non è escluso dalla lista delle star diventate padri dopo i 50 anni. Richard Gere ha avuto il suo secondo figlio, il cui nome non è stato condiviso, nel 2020 all’età di 70 anni. Il primo figlio dell’attore, Homer, era nato invece nel 2000. A questo va aggiunto che il protagonista di Pretty Woman è anche il patrigno della figlia della sua seconda moglie Carey Lowell.

George Lucas, padre a 69 anni con la maternità surrogata

George Lucas è diventato padre per l’ultima volta a 69 anni grazie alla maternità surrogata. Everest, questo il nome della bambina avuta con la moglie Mellody Hobson, si aggiunge ai tre figli adottivi della coppia, Amanda, 41 anni, Katie, 35 anni, e Jett, 30 anni.

Ronnie Wood, due gemelle a 68 anni

Come Jagger, anche Ronnie Wood deve aver preso dai Rolling Stones la forza di diventare padre avanti nell’età. Con sua moglie, Sally Humphreys, di 31 anni più giovane, ha avuto due gemelle poco prima di compiere 69 anni. Wood aveva già 4 figli nati da precedenti relazioni, il più grande, il musicista Jesse Wood, ha 39 anni in più delle sue sorelle gemelle.

Billy Joel, padre a 68 anni

Scendendo, si fa per dire, a 68 anni, troviamo Billy Joel che nel 2017 ha avuto la sua terzogenita, Remy Anne, con la sua quarta moglie Alexis Roderick. La seconda figlia, Della, è nata invece nel 2015, mentre la primogenita, Alexa Ray avuta con la seconda moglie Christie Brinkley, ha ora 36 anni.

A 67 anni padre Steve Martin

Un caso abbastanza diverso rispetto agli altri è quello di Steve Martin che, infatti, ha avuto la sua prima figlia all’età di 67 anni. Era il 2012, con Mary che è nata dall’unione con la moglie Anne Stringfield.

Rod Stewart ha 8 figli, l’ultimo fatto a 66 anni

Un capitolo abbastanza ampio potrebbe essere dedicato a Rod Stewart e alla lunga lista dei suoi figli. Sono otto in totale, avuti da cinque madri diverse. Tra questi il più giovane è Aiden Patrick che è nato nel febbraio 2011 dall'attuale moglie Penny Lancaster quando Stewart aveva 66 anni. In generale è possibile dire che le quattro figlie e i quattro figli di Stewart hanno un'età compresa tra i 59 e i 12 anni. Ai figli si aggiungono poi i nipoti, visto che solo sei mesi dopo la nascita di Aiden Patrick, la figlia di Stewart, Kimberly, ha avuto a sua volta un figlio.

Alec Baldwin, padre a 64 anni

Chiudiamo questa top 10 dei vip diventati padri dopo i 50 anni parlando di Alec Baldwin che, dopo aver già avuto 7 figli, all’età di 64 anni è diventato di nuovo papà. A settembre 2022 è nata Ilaria Catalina.