Disturbi del sonno e burnout. Quando consultare uno specialista

Alcune ricerche nel campo della salute hanno evidenziato una stretta correlazione tra sonno e burnout, sottolineando come lo stress cronico e i disturbi del sonno possano innescare un circolo vizioso che peggiora entrambe le condizioni.

Nella società contemporanea, caratterizzata da un focus predominante sulla performance e sul lavoro, molte persone si trovano a fronteggiare situazioni di stress prolungato che possono, nel tempo, condurre a una condizione nota come burnout. Un’esperienza di estremo esaurimento fisico, mentale ed emotivo che rappresenta una sfida significativa per la salute e il benessere delle persone.

Dormire bene e un numero sufficiente di ore è cruciale per il benessere fisico e mentale. Tuttavia, in condizioni di stress cronico in cui l’organismo cerca di resistere allo stress di lunga durata, si osserva un aumento dei livelli di corticosteroidi come il cortisolo, di cui è ben noto il ruolo nel ciclo sonno-veglia.

Per affrontare questi problemi, gli esperti raccomandano l’adozione di approcci terapeutici mirati, come la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), insieme a modifiche dello stile di vita e dell’alimentazione, che possono risultare efficaci nel trattare i disturbi del sonno e ridurre lo stress associato al burnout.

In questo contesto, professionisti del sonno come i SoniriCoach possono svolgere un ruolo prezioso, guidando le persone in percorsi personalizzati per migliorare il loro sonno e, di conseguenza, il benessere generale.