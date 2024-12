Dieci cd e vinili da regalare a Natale 2024

La musica di oggi ruota attorno a streaming, condivisione sui social e concerti live, che rappresentano elementi centrali dell'industria musicale contemporanea. E in effetti lo sono, in diversa misura. Tuttavia, il mercato discografico non si limita al digitale. Durante le festività natalizie del 2024 e per Capodanno 2025, il fascino dei formati fisici torna protagonista, con una vasta offerta di CD e vinili che si confermano idee regalo ideali per amici, familiari o, perché no, per sé stessi. Ecco una selezione di album in versione CD e vinile, caratterizzati da edizioni particolari ed esclusive. La maggior parte è disponibile in esclusiva negli store ufficiali delle etichette discografiche. Per i titoli in uscita dopo le festività è possibile effettuare già da ora un preordine. Conviene dunque verificare la disponibilità dei titoli o la possibilità di farli arrivare nei negozi fisici e digitali per avere dettagli aggiornati.

Musica italiana

Per questo Natale Annalisa ha lanciato una tiratura limitata e numerata di ‘E poi siamo finiti nel vortice: The Black Box’, il cofanetto, che celebra il doppio disco di platino. In esso sono contenuti i successi di ‘Bellissima’, ‘Mon amour’ e ‘Ragazza sola’, oltre a 45 giri speciali con brani come ‘Euforia’ e una cover di ‘Sweet Dreams’. ‘Alaska Baby’ di Cesare Cremonini è arrivato anche in un’esclusiva edizione in doppio vinile dai colori azzurro e rosa trasparente, con buste artistiche, un booklet di 16 pagine e un grande poster. L’ultimo lavoro del cantautore bolognese può essere acquistato pure in CD e vinile nero. Il singolo ‘Feeling’ di Elodie e Tiziano Ferro è disponibile in un’edizione esclusiva su vinile 45 giri, un tributo all’R&B degli anni 2000 che ha segnato le carriere di entrambi. ‘Lunga vita a Sto’ è il primo disco di Ghali, originariamente pubblicato solo su YouTube: per queste Feste, però, debutta per la prima volta in CD e vinile (anche in versione cristallo), con poster e adesivi esclusivi. Dal 10 gennaio 2025 sarà disponibile ‘Max Forever Vol. 1’ di Max Pezzali, un doppio vinile con 16 tracce live registrate nei concerti al Circo Massimo e allo Stadio Olimpico, con collaborazioni esclusive. Per celebrare i 40 anni del primo live di Vasco, è uscita l’edizione speciale ‘Va bene, va bene così’ Live + Live Unreleased con il concerto del 1983, un libro-intervista con foto inedite e 10 brani mai pubblicati.

Musica internazionale

‘Dua Lipa - Live from the Royal Albert Hall’ è un’edizione elegante che omaggia il concerto di Dua Lipa accompagnata dalla Heritage Orchestra. La copertina è personalizzabile con tre immagini. Con ‘The tortured poets department: The Anthology Vinyl’ di Taylor Swift si portano a casa quattro vinili translucidi marmorizzati con un poster esclusivo e 35 brani inclusi. I Linkin Park tornano con una nuova formazione e un vinile trasparente disponibile in esclusiva su Amazon, dal titolo From Zero’. Il 24 gennaio 2025 esce ‘Hurry up tomorrow’ di The Weeknd, altro ritorno nostalgico con un tocco innovativo.