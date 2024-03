Diaz mamma a 51 anni

Cameron Diaz è diventata mamma per la seconda volta a 51 anni. L’attrice e il marito Benji Madden, 45 anni, hanno dato la notizia via social. "Siamo entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio Cardinal Madden. È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui! Per la sua sicurezza e la privacy non pubblicheremo alcuna foto, ma è davvero bello" hanno scritto.

La star di Tutti pazzi per Mary è sposata con il musicista dei Good Charlotte dal 2015; la loro prima figlia, Raddix, avuta tramite gestazione per altri, è nata nel 2019. Nel 2018 la Diaz aveva dato l’addio alle scene ma nel 2022 è tornata sul set per un film Netflix, Back in Action, che però non è ancora uscito.