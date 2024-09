Dialoghi e note per sanare le ferite nel segno di San Francesco

Oltre 100 incontri, presentazioni di libri ed eventi on stage fino a domenica in piazza Maggiore a Bologna per la XVI edizione del Festival Francescano sul tema ’Attraverso ferite’, riferimento agli 800 anni delle stimmate ricevute da San Francesco e occasione per avviare una riflessione sulle ferite e sul dolore che ogni giorno attraversano il mondo.

Fra gli eventi di spicco domani alle 21 all’Arena del Sole la cantante israeliana Noa (nella foto) e la cantante e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana Mira Awad regaleranno una serata di musica, in un incontro fatto di suoni per chiedere e celebrare la pace. Stasera invece in piazza Maggiore saranno protagonisti Simone Cristicchi e Don Luigi Verdi, fondatore e il responsabile della Fraternità di Romena.

Domenica alle 17, sempre in piazza Maggiore riflettori su Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, e sull’inviato di Avvenire Nello Scavo per un dialogo che si focalizzerà su quel che accade a Gaza. Info sul programma degli appuntamenti su

www.festivalfrancescano.it

eg.sca