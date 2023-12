Deutsche Grammophon festeggia i 125 anni

Concerti a Berlino, Filadelfia e Seoul, progetti con Amazon e Google, eventi in live streaming, i video della serie Il suono dell’arte di Eric Schulz sulla sua lunga storia: Deutsche Grammophon festeggia 125 anni di vita. Fondata nel 1898 da Emil Berliner, inventore undici anni prima del grammofono, L’etichetta di musica classica racconta il suo passato e guarda al futuro. Per l’anniversario nuove uscite dagli archivi e ristampe di brani storici come la serie di vinili deluxe Original Source.