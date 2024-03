DAYS IN BLOOM HYDRA. EFFETTO KIKO MILANO

Ci sono giorni e giorni. ’Days In Bloom Hydra-Glow Lipstick!’ di Kiko Milano è come se ci invitasse all’interno di uno splendido giardino urbano. Fiori colorati, fragranze inebrianti e texture sensoriali per una limited edition ampia che include palette occhi e viso, rossetti idratanti, gloss e altri splendidi accessori ideali per una prossima stagione primavera-estate all’insegna dei colori e dell’allegria.