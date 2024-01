Morto l’attore David Soul, il poliotto biondo di ‘Starsky & Hutch’

Roma, 5 gennaio 2024 - Il mondo della tv piange una delle star degli anni '70: è morto l'attore David Soul, interprete del biondo Kenneth Hutchinson, della celebre coppia di detective della serie 'Starsky & Hutch'. Il divo del piccolo schermo aveva 80 anni ed aveva recitato anche nel film 'Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan' al fianco di Clint Eastwood, oltre ad avere all’attivo anche diversi album musicali. Soul infatti si era affermato anche come cantante, raggiungendo per ben due volte la prima posizione nelle chart inglese e americana con i singoli ‘Don't Give Up On Us’ e ‘Silver Lady’.

Il suo volto, però, è legato indissolubilmente a quello del collega Paul Michael Glaser, l’altro poliziotto della serie televisiva. I due hanno anche fatto un cameo nel film ‘Starsky & Hutch’ del 2004, interpretato da Ben Stiller e Owen Wilson.