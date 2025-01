Morto David Lynch, il regista di Twin Peaks e Mulholland Drive

Roma, 16 gennaio 2025 – Lutto nel mondo del cinema. Il regista e sceneggiatore David Lynch è morto all’età di 78 anni. A dare l’annuncio è stata la famiglia con un post su Facebook, chiedendo “un po' di privacy in questo momento”. “C'è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come direbbe lui, ‘Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco’. È una bella giornata con un sole dorato e un cielo azzurro”, si legge nel post che non fornisce dettagli sulle cause della morte. L’anno scorso, però, il cineasta aveva rivelato di essere affetto da una grave forma di enfisema che gli avrebbe impedito di lasciare la propria abitazione e di dirigere ancora film. Grande fumatore, lui stesso raccontava di aver iniziato quando aveva 8 anni e di aver smesso solo nel 2022.

L'annuncio della morte di David Lynch da parte della famiglia su Facebook

La rivista Variety ricorda Lynch come abbia “radicalizzato l'America con film dark e surrealisti come ‘Blue Velvet’ e ‘Mullahoand Drive’". Tra le sue produzioni c’è la pionieristica serie televisiva ‘Twin Peaks’ (1990-1991), divenuta un fenomeno culturale dall'enorme impatto mediatico.

Artista poliedrico, Lynch è stato anche musicista, attore e pittore.