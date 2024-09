David Beckham, cosa fa adesso: dai campi da calcio all’orto

David Beckham, una delle leggende del calcio mondiale, ha condiviso su Instagram un tour dettagliato del suo spazio agricolo all’aperto, a cui si dedica da un po’ di tempo. Il video, che ha pubblicato sui social in una lunga clip, ha ottenuto una risposta divertente da parte della moglie, la stilista e imprenditrice Victoria Adams, l’ex Posh Spice Girl, più nota, oggi, col cognome del marito, che lo ha ripostato nelle sue Instagram Stories. “Chi è quest’uomo?” ha domandato ironicamente Victoria, accompagnando il post con adesivi di galline e una emoji che ride fino alle lacrime. “Ridatemi mio marito!”.

Beckham nell’orto

Il video di David è iniziato con un saluto di buongiorno ai suoi follower e una rapida occhiata alle sue cinque galline, mentre indossava capi e accessori da lavoro come una camicia a quadri e un berretto. Poi Becks ha spostato l'attenzione sull'orto nella loro casa nella regione dei Cotswolds, mostrando cipollotti, fiori selvatici, alberi di prugne, cavoli e altri ortaggi come le crucifere. “Non male”, ha commentato David, passeggiando orgoglioso tra le aiuole fiorite e i suoi ortaggi. “E poi abbiamo un sacco di patate. Oggi farò delle patatine, perché sono più da salato che da dolce”.

Ha scritto ancora l’ex calciatore, rivolgendosi ai suoi follower: “Il mio cavolo nero sta crescendo bene. Sento i miei amici dell'East End dire 'È cambiato'”. Di certo l’ironia non gli manca. Ha aggiunto: “Mia moglie mi ha detto di accorciare il video, ma ovviamente non l’ho ascoltata, quindi mi scuso... Prima i miei contenuti erano moto e campeggio, ora sono cavolo nero, miele e fiori per la casa”.

L’ironia di Victoria

Anche Victoria ha scherzato sui social sullo spirito bucolico del marito. In generale, però, la stilista e imprenditrice è stata di grande supporto per David che è un appassionato di agricoltura e giardinaggio. Tanto che, lo scorso Natale, la Adams ha regalato al consorte le galline e il pollaio che si vedono sui loro canali digitali. A giugno Victoria, nelle sue Stories di Instagram, ha postato un video in cui suo marito piantava rose rosa in una delle loro proprietà zoomando su David, tutto concentrato a scavare la terra.

25 anni di matrimonio

David e Victoria si sono sposati il 4 luglio 1999 dopo essersi fidanzati ufficialmente l’anno prima. A fine agosto, dopo il loro venticinquesimo anniversario di nozze, David ha lodato Victoria durante un evento Bowers & Wilkins a New York, parlando dell’eleganza e della classe della moglie e attribuendole il merito di averlo ispirato a provare nuovi look. “Mi ha sempre dato quella sicurezza e continua a farlo anche ora” ha detto David della consorte. “Continua a darmi un senso di fiducia nel voler apparire bene e sentirmi bene”. E ha aggiunto: “Ha un'influenza enorme sul mio stile. Quando indosso qualcosa, so dalla sua reazione se devo toglierlo o se posso tenerlo”.