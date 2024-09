Dave Grohl dei Foo Fighter di nuovo papà, ma la figlia non è della moglie Jordyn Blum

Roma, 11 settembre 2024 – Dave Grohl, il frontman dei Foo Fighters, è diventato di nuovo papà. Ma la figlia neonata non è della moglie Jordyn Blum, con cui è sposato dal 2003. Il cantante ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram la nascita della piccola, spiegando che è nata “fuori dal matrimonio”. Nonostante questo, Grohl ha detto di avere intenzione di essere “un genitore affettuoso e di supporto”.

Grohl e la moglie, che lavora come modella e produttrice televisiva e cinematografica, hanno già tre figlie: Violet Maye, di 18 anni, Harper Willow, di 15, e Ophelia Saint, di 10. Il musicista ha dichiarato anche di “star facendo di tutto per riottenere la loro fiducia e guadagnarsi il loro perdono”.

Il post si conclude con un appello ai fan: “Saremo grati per la vostra attenzione verso tutti i bambini coinvolti, mentre andiamo avanti insieme”. Non ci sono dettagli riguardo all’identità della madre della nuova nata e sotto il posto sono stati disabilitati i commenti.

Il post pubblicato su Instagram da Dave Grohl che annuncia la nascita della figlia (Instagram, @davestruestories)

Prima della relazione con Jordyn Blum, Dave Grohl era stato sposato dal 1994 al 1997 con la fotografa Jennifer Leigh Youngblood e aveva riconosciuto come l'infedeltà avesse contribuito a portare al loro divorzio.