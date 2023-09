DATA DI NASCITA

Nel curriculum di Arianna Pozzoli l’incontro con Moretti non è stato un fulmine a ciel sereno ma una tappa nel percorso che si è costruita diplomandosi con Gabriele Lavia, lavorando con Emma Dante nell’Eracle di Euripide, ne ’L’angelo di fuoco’ e in ’Cenerentola’ e specializzandosi nel contemporaneo: con la compagnia Muta Imago riprenderà ’Tre sorelle’ a fine gennaio 2024 e in primavera ’Ashes’, vincitore del premio Ubu 2022 per il miglior progetto sonoro. Intanto il 9 ottobre debutta ’Diari d’amore’ che sarà a Torino fino al 29 per spostarsi a Bologna (che coproduce con Ert) dal 31 ottobre al 5 novembre. Dall’8 al 12 tappa allo Storchi di Modena e dal 14 al 26 al Piccolo Teatro di Milano. Dal 30 novembre al 7 dicembre si ’espatria’ a Villeurbanne, il 12 e 13 dicembre la compagnia è attesa a Tolone, poi a Marsiglia, Lugano, Amiens e Parigi. Dal 10 al 21 gennaio la scena è quella del Mercadante di Napoli (altro produttore), dal 23 maggio al 2 giugno quella dell’Argentina di Roma.