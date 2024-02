DATA DI NASCITA

Appassionata di cinema francese, Marianna Fontana coltiva il sogno di poter mettere a disposizione il suo talento di un regista straniero. "Mi piacerebbe andare all’estero, in particolare in Francia – confessa –. Mi accontenterei anche di piccole parti". Intanto mantiene uno scaramantico riserbo sui progetti che bollono nell’italica pentola, ammettendo che all’arte è consacrata la sua vita: "Se non avessi sfondato al cinema sicuramente sarei rimasta comunque in un contesto creativo. Ho fatto il Conservatorio, già dall’età di 13 anni amavo la musica, il cinema, il teatro". E il trasferimento a Roma dove vive non ha cambiato abitudini e attitudini. Con la gemella Angela è tornata sul set lo scorso anno in ’Double Soul’, opera prima di Valerio Esposito.