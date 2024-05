DATA DI NASCITA

Paolo Conticini debutta sul grande schermo nella pellicola ’Uomini uomini uomini’ nel 1995. Nello stesso anno recita per la regia di Neri Parenti nel film Vacanze di Natale ’95. Tra le loro collaborazioni i cinepanettoni Natale sul Nilo (2002), Natale in India (2003), Natale a Rio (2008), Natale a Beverly Hills (2009), Natale da chef (2017). Moltissime sono anche le apparizioni di Conticini per la regia di Carlo Vanzina, con il quale lavora per la prima volta nel 1999 con Vacanze di Natale 2000. Conticini partecipa anche a diverse fiction e programmi televisivi. Il successo arriva con l’interpretazione del commissario Gaetano Berardi nella serie ’ Provaci ancora prof!’ in cui recita accanto a Veronica Pivetti. Paolo Conticini è anche attore di teatro. Il debutto in questo senso arriva nel 2000 con lo spettacolo ’Un americano a Parigi’.