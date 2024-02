DATA DI NASCITA

Confessa che a 44 anni cambiare di continuo sia faticoso per cui oltre la meta di maggio di ’La volta buona’, Caterina spera che il programma, nato come start up estiva nel 2023 con un gruppo messo insieme a luglio per andare in onda a settembre con due ore quotidiane di diretta, si strutturi come realtà consolidata del piccolo schermo. Sintomo dell’estremo pragmatismo della conduttrice che tuttavia ribadisce il primato dei momenti privati nella top ten della personale felicità: "L’attimo perfetto è quando i miei figli mi si buttano tutte e due addosso sul letto o sul divano, o se sorseggio un rosé ghiacciato davanti a un tramonto, come pure se scambio gli auguri a Natale con i miei cari. Situazioni che non si comprano...". Ma che possono contribuire ad arricchire la narrazione social dentro cui Caterina è completamente calata. "Felice se riesco a far emergere la persona che sono, ma so altrettanto bene che non si può rivelare tutto. Questione di responsabilità".