DATA DI NASCITA

Oltre che nella saga d’amicizia e imbarazzi qual è Skam, Lea Gavino è stata impegnata nel 2023 su set di ’Una storia nera’ di Leonardo D’Agostini ("un’occasione incredibile, un ruolo emotivamente complesso che spero faccia trapelare la passione con cui l’ho affrontato mettendoci tutto il lavoro fatto finora") e in una serie girata a Londra che le ha consentito di confrontarsi anche col modo di lavorare all’estero. Tra i buoni propositi per il 2024 l’auspicio di riuscire a respirare nelle pause e nei momenti meno frenetici dell’attività e il desiderio di poter recitare in un ruolo eccentrico: "Un personaggio particolare, stravagante". Nel privato, Lea sta per fare il grande salto fuori dalla casa dei genitori con cui ancora vive ma non programma ancora famiglia sua e maternità: "L’essere madre è un’esperienza fisica che m’intriga ma la vedo ancora lontana. Sono troppo concentrata su di me per dedicarmi a qualcun altro".