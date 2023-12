DATA DI NASCITA

Eva di ’Gigolò per caso’ decide di fare un figlio pur non avendo un compagno ("E nella mia immaginazione era proprio una mamma che ricorreva alla procreazione assistita pur senza averlo esplicitato il copione"), Manuela di ’Ma chi ti conosce?’ è incinta, Rosa de ’Il treno dei bambini’ ha già fatto tre figli... Una sorta di fil rouge legato alla maternità attraversa molti degli ultimi ruoli affidati a Giorgia Arena. "E io mi sono chiesta che cosa volesse dirmi la vita con questi messaggi replicati.... E in effetti mi ha fatto venire un po’ voglia di esplorare questa condizione verso la quale prima c’era un categorico rifiuto". Sullo sfondo restano però le umane preoccupazioni per un lavoro che non dà mai certezze. "Ma credo che il ben seminare aiuti a raccogliere e che per noi artisti valga sopra ogni altra cosa lasciare un segno, una traccia, creare dei legami, dei ricordi".