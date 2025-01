Daredevil: Born Again, cast e data di uscita della nuova serie Disney+. Trailer video

Daredevil: Born Again verrà lanciato il 4 marzo 2025. La nuova serie Disney+ segna il ritorno di Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, impegnato a combattere il crimine nei panni di Daredevil. Con Dario Scardapane nel ruolo di showrunner e Justin Benson e Aaron Moorhead come registi principali, Daredevil: Born Again promette di riprendere e ampliare l’eredità delle tre stagioni della serie, in precedenza prodotta da Netflix, centrata sul celebre personaggio dei fumetti Marvel.

Una piccola curiosità sul titolo

Il titolo Daredevil: Born Again si ispira a una delle storie più iconiche dei fumetti Marvel. La saga Born Again, pubblicata tra il 1986 e il 1987, scritta da Frank Miller e illustrata da David Mazzucchelli.

La trama del fumetto rappresenta uno dei momenti più drammatici nella vita di Matt Murdock. La vicenda inizia quando Karen Page, ex fidanzata di Matt, vende la sua identità segreta per denaro, spinta dalla sua dipendenza dalla droga. Questa informazione finisce nelle mani di Wilson Fisk, alias Kingpin, che decide di distruggere completamente la vita di Matt.

In realtà, la nuova serie TV, pur evocando questo titolo fortemente simbolico, prende le distanze dal fumetto originale per un approccio rivisitato e uno sviluppo inedito.

La trama di Daredevil: Born Again

Nella nuova stagione, Matt Murdock (Charlie Cox) continua a portare avanti la sua missione di giustizia sia come avvocato che come vigilante. Dal suo studio legale aiuta i più deboli, mentre dall’altra parte della città Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) avanza nei suoi ambiziosi progetti politici. Ora sindaco di New York, Fisk sembra essersi allontanato dal crimine, ma le sue intenzioni verso i vigilanti come Daredevil sono tutt’altro che pacifiche.

Complici segreti del passato che tornano a galla, Matt e Fisk si ritrovano su una rotta di collisione inevitabile. Il clima di tensione e violenza che si respira a Hell's Kitchen è pronto a esplodere.

Daredevil: le origini

La serie TV Daredevil è stata lanciata nel 2015, introducendo agli spettatori la doppia vita di Matt Murdock: un avvocato cieco che ha sviluppato abilità straordinarie dopo un incidente con sostanze chimiche radioattive. La prima stagione lo vede scontrarsi con Kingpin, il signore del crimine Wilson Fisk.

Daredevil, il "Diavolo di Hell's Kitchen", appare per la prima volta nei fumetti nel 1964, con testi di Stan Lee e disegni di Bill Everett, insieme a contributi di Jack Kirby. Nel corso degli anni subentreranno personaggi indimenticabili, come The Punisher e la setta ninja La Mano, introdotta da Frank Miller nel 1981.

Teatro delle vicende è la città di New York. La storia di Daredevil, infatti, è ambientata principalmente a Hell's Kitchen, un quartiere di Manhattan noto anche come Clinton, che nei fumetti viene descritto come un quartiere operaio e malfamato, associato alla corruzione e alla malavita. Per Matt Murdock, nato e cresciuto a Hell's Kitchen, il quartiere rappresenta il legame con le radici e la comunità, ma anche la voglia di riscatto e il senso di giustizia.

Il cast

Oltre a Charlie Cox (Matt Murdock) e Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk), il cast include Wilson Bethel nei panni di Bullseye e Jon Bernthal come Frank Castle, alias Punisher, che ha ottenuto un proprio spin-off dopo il debutto nella seconda stagione di Daredevil.

Tra i nuovi volti troviamo Arty Froushan (Buck Cashman/Bullet), Jeremy Earl (Cole North), Margarita Levieva (Heather Glenn), Nikki M. James (Kirsten McDuffie) e Zabryna Guevara (Sheila Rivera). Inoltre, l’attore portoricano Kamar de los Reyes, interprete di White Tiger, è purtroppo scomparso prima della fine delle riprese.

Dove vedere e quando

Daredevil: Born Again sarà disponibile su Disney+ a partire dal 4 marzo 2025: la stagione sarà composta da 9 episodi.