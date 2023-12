‘Dare la vita’ di Michela Murgia, a gennaio arriva il libro inedito postumo

Roma, 26 dicembre 2023 – Si può essere madri di figlie e figli che si scelgono, e che a loro volta ci hanno scelte? Si può costruire una famiglia senza vincoli di sangue? Sono questi alcuni degli interrogativi che affronta 'Dare la vita', il libro inedito postumo di Michela Murgia che uscirà il prossimo 9 gennaio per Rizzoli. Si tratta di un pamphlet che raccoglie i pensieri scritti nella sue ultime settimana di vita e raccolti da Alessandro Giammei, curatore dell'opera e membro della sua famiglia allargata. "Un libro toccante, sulla famiglia. Doveva essere solo sulla gestazione per altri ed è diventato un libro più profondo sul senso della genitorialità e parentela", aveva spiegato all'Ansa lo stesso Giammei all'indomani della morte della scrittrice avvenuta il 10 agosto di quest'anno.

Partendo dalla sua esperienza personale, Murgia discute il tema della queerness familiare divenuta ormai una realtà e una necessità da essere affrontata politicamente. la scrittrice, come già fatto per anni negli altri suoi libri e sui social, racconta dunque un altro modello di maternità, di come si possa dare la vita senza generare biologicamente e di come i legami d'anima possano sommarsi ai legami di sangue.