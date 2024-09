Damiano David pronto al debutto da solista con ‘Silverlines’. Il nuovo progetto

Roma, 18 settembre 2024 - Debutto da solista per Damiano David. Il frontman del Maneskin lancerà il suo primo singolo 'Silverlines' (Sony Music Italy / Arista Records) venerdì 27 settembre in tutto il mondo. Il brano è prodotto dal cantautore e producer britannico Labrinth.

Dalle strade di Roma, dove ha iniziato il suo percorso con gli amici Victoria, Ethan e Thomas, fino al successo internazionale, ora Damiano è pronto a intraprendere questo nuovo progetto solista, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sè. Così dopo i primi teaser condivisi la scorsa settimana sui suoi profili social, oggi è stato pubblicato un video in cui il cantante romano ha fatto accenno a questo nuovo capitolo molto personale in inglese. “Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato”, concludendo con "oggi è il primo giorno della mia vita", spiega lui stesso.

Certo una domanda assilla i tantissimi fan della band rivelazione di ‘X Factor’ e vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021: che fine faranno i Maneskin? Dalla bio del profilo Instagram di Damiano David è sparito qualsiasi riferimento al percorso fatto finora, anche se nell’ultimo post social datato 23 agosto il gruppo, che aveva appena terminato un tour in giro per il mondo, prometteva di tornare presto. “Non vediamo l’ora di tornare sul palco… See you soon!”, si legge.

Chi è Labrinth

Quale che sia il futuro dei Maneskin, il presente di Damiano si chiama Labrinth. Ma chi è questo cantautore e produttore britannico? Labrinth è il nome d’arte del 35enne londinese Timothy Lee Mckenzie. Ai più è noto ai per la canzone ‘All For Us’, che fa parte della colonna sonora della serie tv ‘Euphoria’ con Zendaya. fa inoltre parte di un collettivo insieme a Sia e Diplo: gli LSD.