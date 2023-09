Damiano dei Maneskin rasato, fan sotto choc. Il commento di Giorgia Soleri

Roma, 5 gennaio 2023 - Senza capelli rischia di perdere un po' del suo sex appeal. La notizia per le fan è dura da digerire: Damiamo dei Maneskin si è rasato. La chioma scura è sparita, cancellata da forbici e rasoio. Le immagini arrivano via social: prima una foto, che lascia ancora sperare in un trucco, un fotomontaggio fatto ad arte. Poi il video che riprende il barbiere mentre diligentemente 'decespuglia' il cantante, rigorosamente ripreso a petto nudo. E' tutto vero: una mazzata per le groupie affezionate al cliché del rocker capellone.

Ma perché questo cambio di look? Nello scatto pubblicato sul profilo Instagram della band, lanciata da X Factor e arrivata fino ai Grammy, Damiano David appare rasato. Intorno a lui gli altri del gruppo, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi con un rasoio in mano. "Voci dicono che Damiano si sia completamente rasato", si legge nella scritta in inglese. E poi "Gossip feat. @tommorello", che rimanda alla pagina del chitarrista dei Rage Against The Machine, Tom Morello. La band sta lanciando per l'appunto il nuovo singolo "Gossip", realizzato proprio in collaborazione con Morello. Un marketing da applausi.

Poco dopo arriva sul profilo di Damiano un'altra foto che lo ritrare con il nuovo taglio, a petto nudo naturalmente. C'è il tag a Morello e la data di uscita del singolo: 13 gennaio.

Pioggia di commenti per il 'nuovo Damiano'. Molti sono di choc. "Per favore, fa che sia uno scherzo", prega una fan, "Ridategli i capelli indietro", le fa eco un'ammiratrice angolofona. "Faccio finta di non aver visto nulla", scrive un'altra. Ma c'è chi apprezza: "Hot, hot" (figo, figo), dice la bassista Victoria. "Bono raro", commenta la fidanzata Giorgia Soleri. A lei così va più che bene, con buona pace delle altre.