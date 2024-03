Da Villaggio a Milva e don Diana. L’onda dei documentari Rai

"Grandi personaggi della società, della cultura e spettacolo italiani", da Franco Basaglia (con E tu slegalo, che ha debuttato il 16 marzo su Raitre) a Don Peppe Diana (Per amore del mio popolo a fine maggio su Raiuno) da Paolo Villaggio a Raffaella Carrà, ma anche il viaggio "in momenti e luoghi legati alla formazione artistica e culturale che hanno caratterizzato la storia recente del nostro Paese": così Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari, parla del nuovo ciclo di film non fiction in prima e seconda serata (senza dimenticare Rai Play) sul servizio pubblico. Il nuovo titolo, stasera su Raitre, è Mostruosamente Villaggio di Valeria Parisi (in programma anche al Bif&st), con un attore come voce narrante e filo conduttore: in questo caso è Luca Bizzarri, che va in giro per Genova, nei luoghi cari a Villaggio. Su questa linea Marco Giallini, che è anche un rocker, farà da collante nel racconto della storia di quella che è stata la più grande e famosa etichetta discografica italiana, la Rca, in Lato A di Matteo Lena, docuserie in quattro episodi per due appuntamenti il 5 e il 12 aprile in prima serata su Raitre.

Il 29 marzo, sempre in prima serata su Raitre debutterà invece Eleonora Abbagnato una stella che danza di Irish Braschi. Sarà Elio (Stefano Belisari) di Elio e le storie tese a portarci nella storia del Derby Club di Milano (in C’era una volta il Derby Club di Marco Spagnoli, il 19 aprile su Raitre). Tra gli altri titoli, sempre Raitre ci sarà Milva - Diva per Sempre, il 26 aprile; il 2 giugno su Raiuno debutterà La nostra Raffaella.