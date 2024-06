Da Star Wars a Giotto e Botticelli. George Lucas agli Uffizi

Prima volta alla Galleria degli Uffizi per il padre di Guerre Stellari (Star Wars), George Lucas, che ha trascorso a Firenze la mattina di ieri tra gli antichi capolavori insieme al direttore Simone Verde.

"Sono un grande fan del Rinascimento", ha detto il grande regista e produttore che a suo tempo scelse la reggia di Caserta per ambientare alcune scene di due episodi di Star Wars. Ieri Lucas ha visitato la Galleria insieme alla sua famiglia restando nel museo per circa due ore. In particolare si è soffermato nelle sale di Giotto, Botticelli, Michelangelo e Raffaello, alla Tribuna del Buontalenti e anche, con una piccola anteprima, nei nuovi spazi dedicati alla pittura fiamminga che verranno inaugurati nelle prossime settimane. Al termine della visita il cineasta, 80 anni, ha fatto tappa al Gabinetto Stampe e Disegni, per scoprire la collezione degli autoritratti degli artisti del fumetto raccolta in questi ultimi anni dagli Uffizi.